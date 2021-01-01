萨卡：阿森纳是实力更强的一方 次回合能逆转淘汰比利亚雷尔

这位阿森纳边锋强调他们在比赛中表现并不差，希望能在次回合完成逆转。

在首回合输给比利亚雷亚尔后，萨卡对阿森纳在欧联杯半决赛中逆转翻盘的机会表示乐观，他宣称“我们比他们实力更强，即使我们只有10人应战”。

周四晚上，阿森纳在西班牙被比利亚雷尔以1-2的比分击败，马努·特里盖罗斯和劳尔·阿尔比奥尔为主队在上半场打入2球，而后尼古拉斯·佩佩为枪手在客场扳回一球。

在塞巴略斯被罚下后，米克尔阿尔特塔在最后的30分钟里被迫以10人应战，但他仍然设法让球队没有丢更多球，这样的结果让萨卡对在酋长球场的第二回合完成翻盘充满希望。

“下半场我们有很多积极的方面，这是一场半决赛，而我们的开局方式……我们没有创造任何东西，场面非常被动，输掉了每一次对抗。”这位阿森纳边锋赛后告诉BT Sport。

“我很高兴下半场我们找回了自己，给了我们在酋长球场逆转翻盘的机会。我们证明了我们比他们更强大，即使我们只有10人在场，所以能否翻盘晋级取决于我们自己。”

“只要我们踢得好，我们就能打败任何人。”

枪手在对阵比利亚雷亚尔的比赛中创造了最糟糕的开局，在比赛还刚开始5分钟的时候，特里盖罗斯的一记低射就越过了德国门将雷诺的五指关。

乌奈·埃梅里的球队在上半场结束前再度扩大了比分，在比赛的第30分钟，劳尔·阿尔比奥尔在接到角球后头球攻门。

这让阿森纳想要晋级变得更加困难，塞巴略斯在下半场开始阶段就被出示了第二张黄牌，但萨卡在第70分钟为客队赢得了点球，佩佩的射门使比赛得以继续。

卡普埃随后也被出示了红牌，但是枪手没有找到扳平的机会，现在他们必须在第二回合战胜对手才有可能完成晋级。

阿森纳现在将准备周日客场对阵纽卡斯尔联，四天后他们将在北伦敦与比利亚雷亚尔进行第二回合的比赛。