萨卡真香 阿森纳年轻小将们在德国驱散了阴霾

枪手在周四晚上的欧罗巴联赛中以3-0击败了法兰克福，而这一切都要归功于一名年轻的明星球员。

现在围绕着阿森纳的一线球员可能有很多问题，但是俱乐部的年轻球员的实力却不容置疑。

枪手黑尔德青训学院的天才传送带一直在不停地滚动，在周四晚上对阵法兰克福的比赛中，阿森纳的一些年轻球员的光芒帮助驱散了周日在沃特福德的平局后的阴霾。

就像上赛季他所做的一样，埃梅里利用欧联杯的机会给了一些年轻人一些上场时间，他们没有让枪手失望，他们以3-0的胜利开始了他们的欧洲征程。

乔·威尔洛克和埃米尔·史密斯·罗都是首发，同样首发的还有18岁的布卡约·萨卡，他上个赛季唯一一次首发是在酋长球场对阵卡拉巴格的比赛中。

这三位球员在德国商业银行球场的一场激烈交锋中都给人留下了深刻的印象，并且客队的进球很可能远不止三个。

阿森纳的胜利不应该被低估。在枪手造访之前，法兰克福在欧联杯主场16场不败，13胜3平。上个赛季国米和切尔西都没能在这里取得胜利，这场3-0的比分是法兰克福在欧足联主场比赛中遭遇的最大比分失利。

所以阿森纳应该为这场胜利获得真正的荣誉，特别是这只是一支临时组建的球队，既有年轻球员，也有一些本赛季没有太多比赛时间的球员，包括备受指责的穆斯塔菲。

但剧情很有可能走向另一个方向。就像周末对沃特福德的比赛一样，埃梅里的球队放弃了很多令人震惊的机会，如果不是法兰克福的一些挥霍无度的射门和出色的埃米利亚诺·马丁内斯的一些精彩扑救，法兰克福给阿森纳制造的麻烦就会有所收获。

主队有24次射门，仅比沃特福德周日的31次少7次。这意味着阿森纳在本赛季到目前为止的六场比赛中，已经面临了120脚命中球门范围的射门。

扎卡再次被孤立在四后卫前面，这使得主队可以随意突破客队，创造射门机会。

但是阿森纳也创造了很多机会，这要感谢他们充满活力的年轻攻击手，与奥巴梅扬配合得非常好，加蓬国脚在拉卡泽特受伤的情况下再次领衔锋线。

两周前才满18岁的萨卡在酋长球场度过了一段令人兴奋的时光。这位边锋在德国的精彩表现说明了这一点。

他站在奥巴梅扬的左边，在热锅一样的气氛中他没有表现出任何恐惧，只要有机会就带球跑动，并寻找机会接近他的后卫。

同样的情况也发生在对方的边路，这是史密斯·罗本赛季的第一次出场，而威尔洛克则不断地给法兰克福制造麻烦，他的带球能力和向前推进的能力给了奥巴梅扬不少支持。

这名年轻的中场球员浪费了一次宝贵的机会，接奥巴梅扬的传中近距离射门未果，而就在不久之前，来自萨卡的一记精彩传中不知何因被卢卡斯·托雷拉大力射偏。

奥巴梅扬同样也非常接近目标，萨卡做出了一些出色的表现后，第一粒进球终于在第38分钟发生了。这是一粒来自黑尔德青训的进球。

萨卡是建筑师，在威尔洛克猛冲过来之前，他通过穿裆过人为队友创造了一些空间。威尔洛克的射门得益于折射后穿过了特拉普把守的大门。

阿森纳在中场休息时以1-0领先，在下半场不得不承受一些真正的压力，他们做到了，马丁内斯自始至终表现出色。

客队随后从法兰克福手中主导了比赛——在比赛还剩10分钟的时候，多米尼克·科尔因两张黄牌被罚下场——多亏了萨卡。

这名少年在比赛还剩5分钟的时候打进了他在一线队的第一个进球，他在距离球门25码的地方把球打进了球门的下角，然后他在两分钟后为奥巴梅扬创造了第三个进球机会，赢回控球权后，将球漂亮的传给了前锋所在的位置。

对于阿森纳来说，这是一个完美的夜晚，他们将会感到已经开始驱散在维卡雷奇路下半场的阴霾了。