萨卡看好阿尔特塔执教枪手：赢得比赛 夺得奖杯

这位天才少年声称西班牙教练的到来已经使他的比赛受益，并期望在不久的将来收获团队的成功。

萨卡承认，在经历了严重的低迷之后，阿森纳“需要赢得比赛，赢得奖杯”，而阿尔特塔将在北伦敦扭转局势。

枪手在过去的15场比赛中只赢了一场，在英超联赛中滑落到第12位。

阿尔特塔接过了埃梅里的教鞭，阿森纳把希望寄托在了另一位西班牙教练身上。

他对自己在酋长球场所面临的挑战并不抱任何幻想，但很多人认为他已经为枪手提供了早期的鼓励。

萨卡是那些给枪手带来好运并在不久之后将他们带回到夺冠路上的新人之一。

这位18岁的球员告诉俱乐部的官方网站说:“新教练有他自己的方式，他自己的哲学，他甚至谈到把他自己的哲学带到俱乐部，试图把俱乐部带回到我们需要前进方向。”

“我们需要赢得比赛，赢得奖杯，所以我觉得他有这样的远见和战略。他知道他想让我们怎样到达那里。如果我们能上他的船，做他要我们做的事，我们就会做得很好。”

刚从青训学院毕业的萨卡在埃梅里手下取得了重大突破，他声称阿尔特塔已经提高了他的比赛水平，并希望阿森纳在接下来的几周和几个月里能够从一个整体的角度受益。

这位英格兰U19国脚补充道:“他是一个了解球员，了解俱乐部和他带来的所有想法的人。”

“他有一个明确的策略，他想让我们怎么踢球，我们真的很高兴和他一起工作。”

“他教我们一些我们以前不知道的小事情，只是带进他自己的策略，他自己的比赛方式。我们可以看到这是可行的，我们只是期待着去做。”

“也许有一件事我马上就明白了，那就是当没有人压迫你的时候，你不需要传球。你所能做的就是拿球，把球往前推一点，然后等着别人过来，认准一个球员，然后再传球。”

那么那个人就会自由，或者那个人的压力就会少一些。这只是在你传球之前吸引球员，这对我们的队友在场上有很大帮助。”

萨卡已经在阿尔特塔手下的两场比赛的完成了首发，一开始他在边路的表现给人留下了深刻的印象，但在1-1战平伯恩茅斯和2-1输给切尔西的比赛中，他被挤回了左后卫的位置。