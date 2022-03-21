萨卡抱怨维拉踢球太粗野 杰拉德：英超就这样 你不能抱怨

在阿森纳击败维拉的比赛中，萨卡流着血受伤下场，赛后他承认曾要求裁判给自己提供多一点保护，但杰拉德表示萨卡不能抱怨啊，并且需要硬气起来。

萨卡打进本场比赛的唯一进球，帮助阿尔特塔的球队获胜，但他在随后的比赛中被国家队队友明斯铲中脚踝，不得不下场接受治疗。

萨卡和裁判表示对手总是踢自己，但杰拉德表示这种苦头是足球的一部分，而20岁的萨卡必须接受这一点才能成功。

杰拉德说道：“他说我们太粗暴了？难道今天阿森纳没有犯规吗？”

“听着，这是比赛的一部分，足球是身体接触的运动，我想铲球是被允许的，身体对抗是被允许的，侵略性是被允许的。”

“萨卡是一个好球员，一个非常有才华的小将，我很爱他，但他不能抱怨足球这方面的内容，因为这就是足球。”

“我现在坐在这里，髋骨里还还装着钢钉，我职业生涯动过16次手术，我现在甚至难以在健身房锻炼，这一切都是我在英超打拼的结果，萨卡会懂的，而且很快会懂。”

萨卡则在赛后称：“我的脚踝有点流血，但下一场比赛我会继续这样踢。这是我比赛的一部分，所以我会继续这样做。”