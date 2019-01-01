萨卡：埃梅里真的很信任我 全力以赴回报他

这名枪手的年轻球员想要在埃梅里的首发阵容中保住自己的位置——即使拉卡泽特已经伤愈归队。

布卡约·萨卡已经等不及拉卡泽特的回归了，但是他表示要为他在阿森纳的位置而战。

拉卡泽特由于脚踝受伤已经缺席了六周的比赛，现在已经接近完全康复的状态，可能会在周一晚上的比赛中登场，届时埃梅里的球队将在布拉莫巷对阵谢菲尔德联。

萨卡从这位前锋的缺席中获益最多，这位18岁的前锋在上个月的欧罗巴联赛中客场对阵法兰克福的比赛中表现出色，之后他就进入了英超首发阵容。

这名少年已经在阿森纳最近的三场联赛中首发出场，他在左路的进攻给人留下了深刻的印象，特别是在1-1战平曼联的比赛中，他助攻奥巴梅扬扳平比分。

他决心努力保持自己在首发11人中的位置，即使拉卡泽特重返赛场。

“拥有我们最好的球员总是好的。”萨卡说：“我们所有人的竞争促使我们踢得越来越好。如果一名球员受伤了，其他人就会得到机会，但我希望每个人都能回来，为阿森纳做出最好的贡献。主教练知道我能做什么，其他球员也知道。不同的比赛需要不同的球员，但我觉得我已经向主教练证明了他可以信任我。无论他让我参加什么比赛，我都会全力以赴。这一直是我的梦想。我还是个孩子的时候就在青训学院里为这一刻工作。现在我已经进入了一队，我只是想尽我最大的努力来回报主教练给我的信任。我只是努力工作，全力以赴，拿出一个良好的表现。我希望在我有了那样的表现后，我可以在此基础上再进一步。如果主教练信任我，我会尽我最大的努力。”

萨卡是本赛季受到埃梅里信任的其中一个年轻人。

自夏天以来，乔·威尔洛克已经向前迈出了一大步，而赖斯·尼尔森和埃米尔·史密斯·罗在受伤前也曾出任先发球员。

萨卡相信阿森纳在这个赛季从年轻人中受益，就像切尔西一样，他们也从赛季开始就培养了很多年轻球员。

“两家俱乐部都有顶级的年轻球员，他们正努力融入一线队。”萨卡说：“这对切尔西和我们都有用。我希望我们能继续得到机会，踢好比赛，让主教练知道我们能做什么。”

萨卡本赛季已经为阿森纳出场5次，预计将在周一对阵谢菲尔德联的比赛中上场。

在那些比赛中，他贡献了1个进球和3个助攻，他的状态已经引起了英格兰主帅索斯盖特的注意。

这几个月对于这位刚从青训学院毕业的球员来说就像一阵旋风，他很快就把自己的出色表现归功于埃梅里和队友们。

“主教练真的很信任我，对我很有信心。”萨卡说。“他给了我在这个团队工作的机会。我从其他球员身上学到了很多，在球场上也有所体现。

“球员们给了我很多信心，主教练也给了我很多信心。当主教练让你在老特拉福德首发的时候，你会有很大的信心。我只是试着走出去，尽我最大的努力，无畏无惧地踢球。如果主教练相信我能做到，我就能做到。”