萨卡一传一射救主 永贝里盛赞小将天赋秉异

在阿森纳2-2战平标准列日的欧联杯比赛中，看到这名少年的关键作用后，临时教练对他感到很兴奋。

阿森纳临时主教练永贝里对18岁的布卡约·萨卡在对阵标准列日的比赛中“惊人”的表现感到非常激动。

在周四欧联杯小组赛的最后一场比赛中，萨卡为阿森纳扳平了比分。这名边锋还为拉卡泽特近距离头球攻门送出传中，帮助永贝里的球队在0-2落后的情况下扳回一分。

这帮助枪手在F组获得了第一名，这意味着他们将是周一32强抽签的种子球队之一。

“他太棒了。”永贝里在赛后新闻发布会上这样评价萨卡：“他的最后一球，也是最后一下，总是很有效。在比赛前他对我有点不高兴，他不得不打边翼卫和边后卫。他是个天才。”

“我为我们的年轻球员感到难过。他们中的很多人没有被租借，他们没有接触过成年足球。”

“他们中的一些人犯了错误，但他们会从这些错误中吸取教训，不会再犯。但布卡约度过了一个美妙的夜晚。”

当永贝里把他的信心寄托在年轻人身上时，阿森纳被认为防守缺乏稳定性。然而，这位42岁的前瑞典国脚更倾向于关注他的球队是如何扳平比分的。

他补充道：“我真的为他们感到骄傲。他们对如何踢足球充满信心。这对我们将来有好处。他们有能量，他们跑了又跑。他们永不停歇。”

“我们上半场踢得很好。他们没有射中目标。我们应该在半场休息的时候领先一两个球。”

“我们受到了一些打击，他们进了两个折射。你不能因此而狠狠地打击球员。我们本可以放弃，但我们没有。在2-2的时候，我们可以得到3-2，但是我有关于其他比分的信息，所以我们没有太努力。”

“当然，这是一个小赌博，但我相信那些年轻球员，他们度过了难关，我们是小组第一。”