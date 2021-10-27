萨利巴防住了梅西、内马尔和姆巴佩 但这位阿森纳租将的未来如何呢？

这名被阿森纳外租的后卫在周日马赛逼平巴黎圣日耳曼的比赛中又表现出色，但他在阿森纳的未来仍不明朗

在周日晚上比赛还剩不到8分钟的时候，梅西的直传球似乎将帮助姆巴佩攻入制胜一球。

当时两队比分仍为0-0，姆巴佩一定认为自己要进球了。

但突然，萨利巴伸出的腿碰到了皮球，他一个滑铲让姆巴佩的进球机会消失了。

萨利巴庆祝着，就像他自己打入了制胜球一样。

这是一记挽救比赛的铲球，比赛以0-0的比分结束，这也是这位阿森纳外租球员在法国出色发挥的一个缩影。

这位20岁的后卫在赛后告诉《巴黎人报》：“这是我职业生涯中最棒的一场比赛。”

“我们表现得很好，我们一直战斗到最后，因为这种气氛，这是我职业生涯中最美好的比赛。”

萨利巴的表现赢得了法国各地权威人士的喝彩，并入选法甲9月和10月的最佳阵容。

被问到谁是球队今夏的最佳引援时，马赛球星帕耶表示：“给我印象最深的是萨利巴。”

“考虑到他从赛季开始的表现，我不明白他为什么没有为阿森纳多出场。”

这一观点也得到了许多阿森纳球迷的认同，他们仍然对这位两年前以2700万英镑的价格从圣埃蒂安签下的中后卫至今还没有为俱乐部踢过一分钟的比赛感到困惑。

萨利巴的名字在社交媒体上频频登上热搜，每次他在马赛的出色表现都是如此，就像周日晚上一样。

阿森纳对待这样一个天才球员的方式仍然是个谜，很多球迷认为他现在应该得到一次表现的机会。

但到目前为止，阿尔特塔仍然不为所动。

阿尔特塔认为萨利巴的实力只够在阿森纳U23青年队效力，因此上赛季下半程把他外租到了尼斯。

然后在今年夏天，他又被允许以租借的方式离开，幸运的马赛成为了他的下一站。

阿森纳的技术总监埃杜在转会确认后说道：“和萨利巴一起，我们认为租借一个赛季对他的继续发展是有好处的。”

“他加入我们的时候只有18岁，现在才20岁，所以他还在不断成长。”

“他是一名很有天赋的球员，下个赛季在马赛这支好球队踢球，对他有很大的帮助。”

现在，他在法国南部的租借期已经过去了三个月，这个赛季无疑证明了萨利巴的巨大收益——正如埃杜所预测的那样。

然而，许多阿森纳球迷的疑问是，为什么这位中后卫现在不能成为阿尔特塔球队的关键人物？

有些人认为萨利巴还没有为英超做好准备，但是他在法国的表现却证明事实恰好相反。

法甲联赛的标准可能与英格兰顶级联赛不同，但它仍然是欧洲顶级联赛之一。有很多年轻球员轻松地从法甲联赛转到英超联赛的例子，包括阿森纳现任中后卫加布里埃尔。

阿尔特塔之前在讨论萨利巴的情况时解释道：“我知道有时候很难解释或理解俱乐部花了那么多钱来引进他，然后却把他租借出去。”

“但在他身上发生了很多事情。他是我们的长期球员，我们也需要保护他。只给他三到四场比赛的机会是不够的。”

“对他来说，他需要的远不止这些。他需要不断踢上比赛，享受他的职业。”

“为了做到这一点，我认为我们找到了适合他的俱乐部。希望他能享受足球，为下赛季做好准备。”

毫无疑问，萨利巴现在很享受他的足球生涯，在周日晚上对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，他的滑铲和随后的庆祝都证明了这一点。

在他参加的12场各项比赛中，他帮助马赛保持5场不失球。他已经完成了16次抢断，成功率高达81.3%，远远高于本-怀特（20%）和加布里埃尔（55.6%）。

到目前为止，他已经完成了3次阻挡、29次解围、18次拦截和80次抢断，对于一个如此年轻的球员来说，他展现出了令人印象深刻的阅读比赛的能力。

萨利巴的对抗成功率为57.8%，高于怀特的51.2%，但略低于加布里埃尔的61%。

阿尔特塔认为萨利巴没有准备好进入一线队的一个可能原因是他的脚下技术。

但本赛季到目前为止，他已经尝试了962次传球，准确率为94.5%，高于怀特（86.3%）和加布里埃尔（89%）。

然而，在这962次传球中，只有53次是长传——但他74%的长传成功率再次让他在这方面遥遥领先于阿森纳目前的中卫搭档。

因此，萨利巴令人印象深刻的表现得到了数据的支持，这表明他在法国表现出色，但是也表明阿森纳再次将他外租是正确的。

如果阿森纳今夏留下了萨利巴，那么他要像如今在马赛那样踢1080分钟比赛，是很难的。

阿森纳是否应该在拥有萨利巴的情况下于今夏花5000万英镑引进怀特，这仍是一个人们争论的话题。但事实是他们已经这么做了，怀特和加布里埃尔总是阿尔特塔的首选中后卫搭档。

所以，如果萨利巴留在伦敦，他就只能打替补。毫无疑问，如果他留队，他将在联赛杯对阵西布朗和温布尔登的比赛中出场，并在对阵利兹联的联赛杯第四轮比赛中上阵。

但是当阿森纳周六客场挑战莱斯特城时，这位法国U21国脚可能会回到替补席上，甚至不在球队名单上。

对于一个像他这样的年龄和潜力的球员来说，这还远远不够理想。无论是在国内还是在欧洲赛事，每周都为马赛出场，这对他和他的发展都是非常有益的。

前阿森纳毫无诶萨尼亚告诉够力足球：“在这个年龄，你需要的是上场踢球。萨利巴很有潜力，法国人都知道这一点。”

“把他外租不是一件坏事，也不是一种惩罚。对我来说，把他租借出去比让他坐在替补席上，甚至不让他上场更明智。”

最大的问题是本赛季结束时，萨利巴会怎么样。

他与阿森纳的合同只剩下两年了，他在俱乐部的头三年都没有得到机会，要让他留队，俱乐部可能得花费不少功夫说服他，让他相信自己仍然是球队未来的关键部分。

萨利巴已经公开表示过他对阿尔特塔对待自己的方式感到惊讶，所以在某种程度上，他希望得到一些关于他在枪手的长期未来的明确信息，特别是当怀特和加布里埃尔——他们分别只有24岁和23岁——在后防线上表现出了令人印象深刻的搭档关系时。

阿森纳的消息人士继续强调萨利巴仍然是俱乐部未来的重要组成部分，并指出他们在去年夏天与马赛的租借协议中不包含包括任何买断选项。

他们说俱乐部对萨利巴的计划仍然是在法甲经历一个成功的赛季后，明年夏天回到阿森纳，届时再评估他的状况。

这名后卫将在任何合同谈判中处于有利地位，特别是如果他的赛季继续像现在这样出色。

所以现在，萨利巴的首要任务是继续在法国给人留下深刻印象，并证明他有能力对抗最好的对手。

北伦敦的一些人可能还没有被说服。但在周日晚上，姆巴佩、梅西和内马尔已经近距离看到了这位阿森纳租将的表现能有多么出色。