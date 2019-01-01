萨内被与吉格斯比肩 但与曼联传奇还相距甚远

这位曼城边锋被和一位过去的标志性人物相提并论，但是德国人承认他还有很长的路要走

曼城边锋勒萨内承认，尽管有人将他与曼联传奇人物吉格斯相提并论，但他还“远远不及”吉格斯。

这位德国国脚被认为是英超最具破坏性的边锋。

吉格斯在曼联的时候也有过类似的名声，威尔士人在老特拉福德享受了一段奖杯收获丰富的职业生涯。

正如萨内拥有许多与红魔偶像相似的特质，他的比赛风格也很容易被比作之前一位人物。

这位23岁的曼城球星很荣幸能获得这样的赞誉，但他表示，现在就把他和史上最伟大的球员相提并论还为时过早。

萨内在被比作吉格斯后说道:“把他和我相比——我根本做不到!”

“他这样的球员，是曼联和英超的传奇。

“他在场上的风格非常特别，他赢得了多少个冠军，我还远没有达到那个目标!”

“很明显，我很高兴人们这么做，因为这意味着我在做一些事情，我真的很高兴。”

萨内为曼城在2017-18赛季创纪录的高分夺冠贡献了10粒进球和15次助攻。

本赛季他也已有了8粒进球，同时为队友们送出了9次助攻。

这一贡献使得瓜迪奥拉的球队有能力卫冕英超联赛的冠军，蓝月亮在上赛季取得了国内联赛的绝对优势后，现在正在挑战追赶排名第一的利物浦。

萨内说:“我觉得这更有趣，因为这会激励你说我们想成为第一名，我们可以给他们施加压力，这会让你想更努力地踢球。”

“利物浦有很多经验丰富的球员。甚至在上赛季，他们打进了欧冠决赛，所以他们知道该怎么做。”

“我们都清楚上个赛季我们做了什么，而这个扫空我们仍然在这么做，我们都知道必须做什么，这是很重要的。”

曼城目前落后利物浦4分，但在周二客场挑战纽卡斯尔时可以缩小差距，因为红军要到周三晚上才能在主场迎战莱斯特。