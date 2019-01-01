萨内恢复良好 但瓜迪奥拉不保证他一月份还在曼城

这名拜仁慕尼黑的目标在8月遭遇膝伤后现在已经回到了球场上。

勒罗伊·萨内已经从严重的伤病中恢复过来，但是瓜迪奥拉不能保证他在一月转会窗口关闭后还能留在曼城。

这位德国边锋自从8月份在社区盾战胜利物浦的比赛中十字韧带受伤后就再也没有参加过比赛。

23岁的萨内在Instagram上透露，他已经回到了球场上，尽管俱乐部还没有确定他何时可以回到一线队。

“他什么时候回来？我不知道。”瓜迪奥拉在周三曼城对阵牛津联的联赛杯赛前的新闻发布会上说：“这个过程是为了得到完美，而不是挫折。”

“我认为他身体强壮，肌肉发达，但是他恢复得很好。下一步是上场，然后是全队，当他回来的时候，我总是很高兴。”

但是曼城的主帅并没有保证他在下个月底的时候会出现在阿提哈德球场。

德国冠军拜仁慕尼黑毫不掩饰他们对这名边锋的兴趣，整个夏天的转会传闻直到萨内受伤才结束。

前拜仁慕尼黑主席赫内斯在接受《Planet Futbol》采访时表示，他希望俱乐部能够重新燃起对这位前沙尔克前锋的兴趣。

转会可能会在新的一年里发生，尽管够力足球了解到在赛季末转会的可能性更大，因为萨内将进入他目前合同的最后12个月。

当被问及一月份转会的可能性时，瓜迪奥拉说：“我不知道。任何事情都有可能发生。”

曼城已经向萨内提供了一份新合同，但至今仍未签署。

与此同时，塞尔吉奥·阿圭罗正在加快自己的伤病恢复，而大卫·席尔瓦也有可能在周六对阵莱斯特城的比赛中上场。

“塞尔吉奥回来了，他参加了一场训练。他在训练中发挥了很大的作用。”瓜迪奥拉说：“下一步是和球队一起参加训练。大卫明天还没准备好。我们将在周四或周五看到他是否能在莱斯特训练，我们将拭目以待。”