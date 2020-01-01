萨内已经归队训练 但距离复出仍然有数周时间

这名德国国家队边锋在2019年8月前十字韧带受伤后，离复出越来越近了。

瓜迪奥拉表示，在结束6个月的伤停回到曼城之前，勒罗伊·萨内需要时间来恢复他对右膝盖的信心。

这名德国边锋在8月社区盾杯对阵利物浦的比赛中十字韧带受伤，被迫养伤，也结束了即将转会拜仁慕尼黑的传言。

据报道，拜仁仍然对萨内很感兴趣，这名24岁的球员在过去的几年里为曼城和德国国家队留下了深刻的印象。

其他球队

曼城已经下定决心要谨慎对待这名宝贵的球员，尽管在接下来的几周内他可能会出现在一线队的竞争中，但瓜迪奥拉不会急于求成。

他很难会在周日对阵西汉姆的比赛中上场，但在本月晚些时候对阵莱斯特城和皇家马德里的比赛中，他可能会回归正常。

“他已经开始和我们一起训练了，”瓜迪奥拉在新闻发布会上说：“当你受伤的时候，尤其是像这样的伤，持续六个月……你需要恢复节奏，恢复你身体和膝盖的信心，不要去想伤病。”

“这需要时间。它不像脚踝，或者肌肉受伤。膝盖的伤总是需要时间的。”

“他需要几周的时间，（重要的是）手术非常完美，他恢复得非常好，希望他回来时比以前更强壮，但现在他需要更多一点的时间。”

在斯特林腿筋受伤的消息传出后，萨内的回归对瓜迪奥拉和他的球队来说是一个巨大的鼓舞。

这名英格兰国脚将缺席多长时间还有待观察，他的西班牙主帅只是坚持认为伤病是个“问题”。

“这是肌腱受伤，我们拭目以待。当然，这需要几周的时间，但我们将在莱斯特城、皇家马德里和其他比赛之前看到结果。我现在还不知道。”

“这是一个问题，但这是一个问题，京多安在第一年伤了六个月，和拉波尔特本赛季有四到五个月伤停。”

“这一直是个问题，但事实就是如此。在赛季中会发生这样的事情。对球员来说很不幸。”