萨内将在拜仁打脸怀疑者 并带来欧冠的荣耀

拜仁准备赢得他们的连续第8个德甲冠军，但需要一个额外的进攻选择，以将这种优势转化为欧洲的胜利。

萨尼奥尔非常清楚在拜仁慕尼黑取得成功需要什么。

这位退役的边后卫相信他知道什么对俱乐部是最好的，建议他们不要签下曼城边锋勒罗伊·萨内，他告诉RMC：“他的性格和拜仁完全不一样。他的状态很不稳定，也很内向。

“对我来说，他根本不适合俱乐部。他在曼城和国家队都有很多问题。”

其他球队

萨尼奥尔是错误的。

拜仁慕尼黑目前正在寻找一种特殊类型的球员，一种能够带领他们进入下一个阶段并帮助他们挑战每年的欧冠的球员。

拜仁自2013年以来还没有举起过欧冠奖杯，但他们现在正朝着连续第八个德甲冠军迈进。

现在的主帅弗里克将会很清楚主教练在慕尼黑来来去去；只有一件事能保证传奇的地位——那就是欧冠的成功。

拜仁一直都有足够的球员去赢得德甲冠军，即使在他们与欧洲顶级球队的较量中也不例外，比如上个赛季，科瓦奇的球队在欧冠中表现不佳。

弗里克在接替科瓦奇掌舵后，做了一份出色的工作，先是作为临时主帅，然后在12月转正。

事实上，在冠状病毒大流行导致的足球停赛期间，拜仁给弗里克签下了一份新合同，合同将持续到2023年。

更重要的是，弗里克现在发现他的球队是本赛季欧冠的热门人选。

在2月份在斯坦福桥的16强第一回合大胜切尔西之后，拜仁一只脚已经进入了八强。

鉴于德甲在五月中旬已经回归，而西甲、意甲和英超现在才刚刚准备好重新开始，拜仁很可能会比其他国家的对手更有状态。

在欧冠输给利物浦的那场关键失利中，拜仁错过了一个未知因素——这也是曼城这个赛季面临的一个问题，萨内自从8月份就因为十字韧带受伤而缺席了比赛。

在上赛季16强战胜沙尔克的比赛中，萨内的出场为瓜迪奥拉的球队提供了动力，他替补出场打进扳平比分的一球，帮助曼城从1-2逆转到3-2。与此同时，在第二回合比赛中，萨内首发出场，并参与了曼城7个进球中的4个。

萨尼奥尔对萨内的人品提出了质疑，但这位24岁的球员是个赢家。他有一种拜仁寻找的精神状态来匹配他们的“我们就是我们”精神。他是罗伯特·莱万多夫斯基在几个赛季前考虑转会到一支可能赢得欧冠的球队时更需要的那种角色。

拜仁已经公开表示希望签下萨内，在去年夏天他在温布利与利物浦的社区盾杯比赛中受伤之前就一直在追求他。

新俱乐部主席赫伯特·海纳接手了赫内斯的岗位，并打算今年把他带到慕尼黑，这不仅是因为他的球技，还因为他是德国令人兴奋的新一代天才中的一员。

“勒罗伊·萨内是一个优秀的球员，每个球队都希望拥有他。”海纳告诉BR：“我们对此感兴趣已经有一年的时间了。他仍然和曼城有合同。我们得看看事情是如何发展的。”

“但他确实是一个有趣的人，最重要的是他在球场上的表现。但他同时也是一个有市场的球员，尤其是对年轻人来说。”

即使考虑到萨内的伤病，冠状病毒带来的经济影响，以及他在多次拒绝续约后即将进入合同的最后一年，曼城还是决定不让萨内以极低的价格离开。

在去年夏天试图签下萨内的努力受挫之后，拜仁决定今年不会让这件事拖得太久。

萨内可以成为弗里克的拜仁拼图的最后一块，把他们从德甲的常青树变成欧冠的竞争者。