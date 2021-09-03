萨乌尔：我想尽快学会英语 所以让凯帕平时用英语和我交流

这位中场球员正指望他的西班牙同胞帮助他学习英语和适应英国文化

切尔西新援萨乌尔说他希望能尽快适应伦敦的生活，并且已经要求同胞凯帕只和自己说英语。

这名中场球员在夏窗关窗日压哨转会切尔西，合同中含买断条款。这位26岁的西班牙国脚表示他一直想体验一下在英超踢球的感觉，并希望能尽快学会英语。

他告诉切尔西官网：“我在马德里竞技待了15年，那里是我的家。然后，当加盟切尔西的机会来临时，我无法拒绝。”

“转会窗口的最后一天很疯狂，但最终我可以来到这里，正如我们所希望的，所以我必须抓住这个机会。当我还是个孩子的时候，我就有两个目标——在马德里竞技创造历史和在英超联赛中踢球，不仅仅是因为英超联赛本身的吸引力，还因为这里的文化和语言。”

“语言对我来说是一个巨大的挑战，我想尽快学会英语，以便能够简单而舒适地与我的队友交流。在马竞时，我经常和特里皮尔交谈，但我的英语不够好，我甚至不敢用英语接受采访！”

“有西班牙球员在身边真的很重要。阿斯皮利奎塔、马科斯-阿隆索和凯帕，尤其是凯帕，自从我们在西班牙青年国家队队踢球，他就和我是舍友。”

“我已经告诉凯帕用英语和我说话，因为我需要学习和习惯这门语言。我不想和他们说西班牙语，他可以帮助我，但我会尽量用英语和他说话，除非我真的说不了。”

切尔西证实萨乌尔将在新赛季身披17号球衣，这是萨乌尔刚刚进入马竞一线队时的号码，在穿了两年17号球衣之后，他就换成了8号球衣。