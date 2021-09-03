萨乌尔：我想尽快学会英语 所以让凯帕平时用英语和我交流
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切尔西新援萨乌尔说他希望能尽快适应伦敦的生活，并且已经要求同胞凯帕只和自己说英语。
这名中场球员在夏窗关窗日压哨转会切尔西，合同中含买断条款。这位26岁的西班牙国脚表示他一直想体验一下在英超踢球的感觉，并希望能尽快学会英语。
他告诉切尔西官网：“我在马德里竞技待了15年，那里是我的家。然后，当加盟切尔西的机会来临时，我无法拒绝。”
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“转会窗口的最后一天很疯狂，但最终我可以来到这里，正如我们所希望的，所以我必须抓住这个机会。当我还是个孩子的时候，我就有两个目标——在马德里竞技创造历史和在英超联赛中踢球，不仅仅是因为英超联赛本身的吸引力，还因为这里的文化和语言。”
“语言对我来说是一个巨大的挑战，我想尽快学会英语，以便能够简单而舒适地与我的队友交流。在马竞时，我经常和特里皮尔交谈，但我的英语不够好，我甚至不敢用英语接受采访！”
“有西班牙球员在身边真的很重要。阿斯皮利奎塔、马科斯-阿隆索和凯帕，尤其是凯帕，自从我们在西班牙青年国家队队踢球，他就和我是舍友。”
“我已经告诉凯帕用英语和我说话，因为我需要学习和习惯这门语言。我不想和他们说西班牙语，他可以帮助我，但我会尽量用英语和他说话，除非我真的说不了。”
切尔西证实萨乌尔将在新赛季身披17号球衣，这是萨乌尔刚刚进入马竞一线队时的号码，在穿了两年17号球衣之后，他就换成了8号球衣。