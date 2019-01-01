萨乌尔：埃雷拉很棒 但要靠自己赢得位置

这名墨西哥中场可能不会首发，但他愿意在熟悉的位置之外踢球，这将帮助他成为俱乐部的宝贵财富。

萨乌尔·尼格斯赞扬了赫克托·埃雷拉的态度，但他也承认，要想在马德里竞技获得首发位置，他还有很多工作要做。

埃雷拉自7月份从波尔图来到这里以来，只首发参加了一场西甲的比赛，在9月份与塞尔塔的比赛中首发出场。

在那场比赛的三天前，埃雷拉在欧冠2-2战平尤文图斯的比赛中进球，替补上场的他在最后时刻为马竞扳平比分。

与此同时，萨乌尔参加了球队在联赛中的每一分钟。

但是西班牙国脚指出，埃雷拉在周日与皇马的平局中替换莫拉塔出场，证明了这位新球员的积极态度。

萨乌尔在西甲的官网上说：“我觉得他很了不起。人们很惊讶他没有得到比赛的时间，但是，总而言之，你必须自己赢得它。那天我们看到他在一个不同的位置踢球。我们总是为他展示范例，因为他一直训练得很好，正如我所说的，他想要倾听和学习。尽管他是一个经验丰富的球员，但他思想很开放。在更衣室里，他是个很好的人。”

萨乌尔也对马竞在2019- 2020赛季的其他新球员给予了积极的评价，包括前锋伊万·萨波尼奇，他在7月份从本菲卡加盟马竞，但是现在还没有出场。

“雷南·洛迪和基兰·特里皮尔，他们擅长在边路上下移动。”萨乌尔说：“他们是顶级球员，他们的传中技术非常出色，所以他们构成了真正的威胁。”

“至于费利佩和马里奥·埃尔莫索，他们都是非常有经验的顶级中后卫，但他们最突出和重要的特点——和其他加盟的球员一样——是他们愿意学习和倾听，不管他们有多有经验。菲利克斯比萨波尼奇得到了更多的上场时间，但是他和其他球员一样。他在训练中一直很努力，他是一个非常强壮的家伙，他能阻挡防守和创造空间，他在禁区里有很好的移动。”