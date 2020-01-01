萨乌尔：与曼联传闻让我倍感荣幸 马竞要有夺冠雄心

这位西班牙国脚承认与曼联的转会传闻让自己倍感荣幸，并认为这是对自己表现的认同。

马竞球星萨乌尔承认，自己对近期与曼联的转会传闻感到非常荣幸。

根据够力足球此前的报道，曼联在上赛季曾计划引进萨乌尔，当时索尔斯克亚正致力于加深老特拉福德的中场厚度。

红魔传奇人物里奥·费迪南德在Instagram Live上表示，他同意老东家引进这位25岁的西班牙中场：““我认为他能成为曼联队内的重要球员。他在球场上很沉着，冷静，左脚也很出色，他还是一位出色的中场指挥，能够进球，战术作用也很明显。”

其他球队

“萨乌尔很强大，这周有报纸说曼联对他很感兴趣，但我们只能去拭目以待。毕竟曼联和每个人都有联系。”

今年5月，当他在社交媒体上开玩笑说他将加盟一家“新俱乐部”时，人们对这位西班牙国脚未来的猜测开始变得更加沸沸扬扬，但他最终宣布在阿利坎特组建了一支致力于青训的球队，而没有宣布自己将转会至下一个目的地。

不过萨乌尔在近日大方回应了自己与曼联的传闻，他认为这一切证明了自己在万达大都会球场的努力得到了回报。

当被问及被红魔盯上以及被费迪南德赞扬后的反应时，马竞中场告诉《马卡报》:“老实说，这种感觉非常棒。”

“像曼联这样的俱乐部或者其他球队考虑我，这让我倍感荣幸，对我来说也是非常积极的消息。”

“那些俱乐部中的一些伟大球员称赞你，这说明我在马竞表现得很棒。”

西蒙尼的球队在上个赛季的西甲联赛积分榜上落后于皇马和巴萨，最终排名第三，还在欧冠淘汰赛中被RB莱比锡所淘汰。不过萨乌尔希望这家西甲豪门能够重新振作，再次成为联赛、国王杯以及欧冠赛场上的争冠球队。

“老实说，至少我们必须去试一试，我们也必须拥有这样的雄心壮志。我们的阵容足以让我们去与其他伟大球队去竞争，我们要和争夺联赛冠军和所有的冠军，但我们必须证明这一点，我们不能光说不练。”

“这并只不是在嘴上这么说，而是要在球场上，在训练中，在媒体面前展示出来，总而言之，用各种方式展示出来，我真诚地认为接下来的几年对马德里竞技来说是非常不错的。。”