菲戈：B费是比好买卖 他是葡萄牙最好的球员之一

在1月冬窗从葡萄牙体育转会到老特拉福德后，一位葡萄牙传奇谈到了这位有创造力的中场的天赋。

菲戈认为曼联在冬季转会窗口购买费尔南德斯是一笔精明的交易，他还觉得现在这一代缺少高质量的球员。

在经历了去年最漫长的转会传奇之后，曼联终于在1月30日以5500万欧元(4600万英镑/ 6000万美元)的价格从葡萄牙体育签下了费尔南德斯。

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这名25岁的球员被认为可以为红魔的中场注入创造性的火花，而红魔的中场在整个2019- 2020赛季都非常缺乏创造力，但是他在三年的葡超联赛中取得了前所未有的进球和助攻。

费尔南德斯在对阵狼队的处子秀中展示了他的传球范围和技术能力，但最终没能给索尔斯克亚的球队带来胜利，他们在冬歇之前在老特拉福德0-0打平。

然而，自从弗格森爵士离开后，曼联在转会市场上的记录就不那么耀眼了，菲戈也不指望费尔南德斯能像传奇人物埃里克·坎通纳和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多那样对曼联产生同样的影响。

“他是一个不同的球员，他不是一个前锋，而是一个中场。”这位前葡萄牙国脚和皇马中场告诉天空体育。

“现在的市场并不大，所以很难找到球员，因为每个人都在寻找球员，而且人才的产出也不像其他几代人那么大。”

“所以有时候你不得不买不同的球员。”

菲戈认为费尔南德斯对红魔来说是笔“好买卖”，他希望看到费尔南德斯能尽快适应英超的新环境。

“他是葡萄牙最好的足球运动员之一。”菲戈补充道。

“他在国家队是一个可以进球的中场。他有能力进球，并且进入到禁区。”

“我认为这是一笔不错的交易，我只是希望他能尽快适应一个不同的联赛。”

费尔南德斯将会在周一晚上曼联做客斯坦福桥与切尔西的比赛中重新回到索尔斯克亚的阵容中。

红魔可以凭借一场胜利将积分缩小到离第四的蓝军3分的范围内，但是一场失败可能会使他们失去获得冠军联赛资格的机会。