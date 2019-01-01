菲尔米诺是噩梦 范戴克：还好跟我一边的

巴西前锋在面对纽卡的比赛中替补登场，贡献2助帮助红军3-1逆转取胜。

菲尔米诺在上半场第35分钟替补奥里吉出场。当时场上尽管纽卡率先完成破门，但马内与罗伯逊机敏配合，为红军打入了扳平比分的一球。

上场仅仅4分钟之后，他就在中场中路完成抢断，直塞给高速插上的马内，助攻后者梅开二度，收获了反超比分的一球。第71分钟，菲尔米诺又与萨拉赫配合，为利物浦再下一城，将比分最终锁定为3-1。

红军逆转战胜喜鹊的比赛帮助克洛普的球队在新赛季伊始就迎来了一波五连胜。菲尔米诺的表现也再次震撼了自己的队友范戴克，这位后卫对于自己不需要面对巴西人的进攻感到庆幸。

范戴克告诉BT体育：“他对我们所有人来说都是非常重要的一名球员。我认为他正在让所有后卫的生活变得越来越艰难。”

“他真的很棒，我很高兴他是我们这边的。”

加上这赛季的5场胜利，欧冠卫冕冠军已经创造了一波英超赛场的14连胜。范戴克认为球队在本场比赛早些时候落后于纽卡时，做出了积极的反应。

“我们知道我们必须打开他们的封锁。他们一直在防守，同时等待机会。”

“显然，0-1落后不是好事，但我们做出了正确的回应。”

在英超赛场春风得意之后，克洛普和他的球队现在必须把注意力转移到欧冠赛场上。下周中，欧冠首轮小组赛即将打响，红军会在周二与那不勒斯交手。而再往后的周末赛场，他们还将与兰帕德率领的切尔西相聚英超赛场。