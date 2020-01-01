菲尔米诺再入制胜球 利物浦客场2比1险胜狼队

在对阵利物浦的比赛中，狼队一度有机会得到一分，但菲尔米诺在最后时刻的一粒进球让利物浦又赢得了一场胜利。

利物浦在客场2-1击败狼队后，在英超积分榜上以16分的优势领先。

利物浦在上半场遭遇了一些挫折，在队长乔丹·亨德森头球首开纪录后，球队大将萨迪奥·马内因伤下场。

尤尔根·克洛普的球队从去年12月5-2战胜埃弗顿的比赛开始，到今天已经有725分钟没有失球，直到劳尔·希门尼斯的破门为狼队扳平比分。

但巴西前锋菲尔米诺在比赛还剩六分钟的时候打进本赛季的第10个进球，这足以帮助尤尔根·克洛普的球队在本赛季的23场联赛中取得22胜。利物浦将他们的联赛不败纪录扩大到40场。

这场比赛对利物浦来说是一个重大的考验，但是，再一次，克洛普的队员们找到了一种方法来保持他们非凡的胜利势头。

随着时间的推移，英超冠军头衔越来越牢牢地掌握在他们手中，但更紧迫的问题将是马内的状况。在他离场后，利物浦的威胁减弱了，克洛普当然希望这名前锋没有遭受任何严重的伤害。

狼队本应得到比输球更好的结果，但他们错过了升到第五位的机会，但他们肯定会认为自己是前四名的竞争者。

利物浦将在周日前往什鲁斯伯里参加足总杯比赛，之后他们将在1月29日对阵西汉姆的比赛中继续争夺冠军。2月1日，被曼联淘汰出局的狼队将在客场再度挑战红魔。