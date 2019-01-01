菲尔·内维尔：英格兰会赶上美国的

尽管负于卫冕冠军美国队，但英格兰女足主帅菲尔·内维尔认为球队正走在正确的道路上。

美国队击败了英格兰队进入女足世界杯决赛，但菲尔·内维尔坚信他的母狮最终会弥补这一差距。

吉尔·埃利斯的卫冕冠军在队长梅根·拉皮诺因伤缺阵的情况下在里昂2-1获胜，连续三届世界杯进入决赛。

拉比诺的替补克里斯蒂安·普莱斯率先破门，尽管埃伦·怀特为英格兰扳平比分，但亚历克斯·摩根打入制胜球，斯蒂芬·霍顿在最后时刻的点球被美国门将阿丽莎·内赫尔扑出。

美国队现在可以搬进英格兰的酒店了，她们的后勤人员在半决赛前就有争议地这么做了，但菲尔·内维尔警告说，她们不会永远留在这个位置，因为他们看到了老东家曼联自2013年亚历克斯·弗格森退休以来的挣扎。

“她们现在可以住我们的旅馆了。”内维尔开玩笑说：“她们是行业标杆。我效力的足球俱乐部在很长一段时间内赢得了很多荣誉。我们是每个人都想追上的球队。最终其他球队赶上了曼联，最终我们也会赶上美国队。现在她们是最好的球队，因为她们有赢球的心态。我们会达到目标，我们正在缩小差距。我们必须继续在这条道路上投资，在我们的联赛和年轻球员中提高水平。我们必须不断取得持续的成功，不断建立我们已有的势头。美国有一种必胜的心态，那就是知道胜利意味着什么。我们会得到它，我们每天都在学习它，发展它，指导它。这不是一夜之间发生的，需要时间。我们会做到的。”

英格兰队对她们引以为傲的对手施加了很大的压力，特别是在下半场，怀特的进球被越位判罚无效，队长斯蒂芬·霍顿错失了一个点球。

在此基础上，人们将进一步展望2020年奥运会和2021年欧洲杯的未来。内维尔将带领英国队出战奥运会，而欧洲杯将在英格兰本土举行。