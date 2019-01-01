菲利克斯将对得起1.26亿转会费中的每一分钱

这位葡萄牙球星来到马德里竞技时肩上承受着巨大的压力，但他会在压力下茁壮成长。

每一个年轻的足球天才都或多或少地被拿来与以前的伟大球员相比——尽管，很少有球员像承受得起“新C罗”这样背负如此沉重的标签。

这只会给马德里竞技的菲利克斯带来更大的压力，他今年夏天从本菲卡转会到马德里竞技，花费球队1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.42亿美元)，而他现在才19岁。

如果价格和比较还不够的话，另一位葡萄牙足球传奇穆里尼奥说，这笔转会让菲利克斯承担了很多责任，这意味着马德里竞技应该会为今年的欧冠冠军而战。

但菲利克斯并没有回避任何关注。

他说：“一些葡萄牙球员曾在这里踢球;包括一些对葡萄牙足球很重要的明星球员。我想做得和他们一样好，甚至比他们更好。”

“我希望尽我所能，积极思考，努力训练，以完成一个伟大的赛季，成为马德里竞技的一颗明星。”

“年龄会对一些事情有所影响，但我已经足够成熟，可以面对这种情况。我知道在一个重要的俱乐部意味着什么，每个人都会说，即使我19岁，看起来并不像。”

他补充说道：“我来这里是为了创造属于我的历史。”

“这种比较并不好，C罗就是C罗，我想做我自己。”

做自己，菲利克斯也不会像罗C罗一样。

除了国籍和都是出色的攻击型球员这一事实，这两名球员几乎没有什么共同之处——这使得对这名年轻球员的比较更加不公平。

C罗从边锋成长为中锋，菲利克斯也能踢边路，但他主要出任中锋身后的二前锋。

然而，另一件他们似乎有共同之处的事情是，他们都希望自己是最好的。

他说：“C罗赢得了5个金球奖，这是每个球员的梦想。很明显，我想成为C罗那样的球员。”

西蒙尼也被这句话所折服，他说:“他最棒的地方在于他乐于学习，当一个球员达到这种状态时，通往顶峰的道路总是会变得更短。”

这名年轻球员已经对他的队友产生了巨大的影响，科克对他赞不绝口。

这位中场说：“他很有个性。”

“19岁的他承受着如此压力，这并不容易。”

“你必须给他一些时间。如果他踢了两场糟糕的比赛，你不能抹杀他。”

“他喜欢踢球，很有实力，但我最喜欢的是他制造的威胁，他的盘带。他喜欢要球；他不怕开口要球。”

不过，菲利克斯在西班牙首都面临的最大压力或许是顶替格里兹曼的位置。

这位法国人在充满争议的情况下离开了马德里竞技，但他在西蒙尼的4-4-1-1中完美发挥了作用。

他不仅把勤奋带到这个位置上，而且以一种几乎无人能及的平衡方式带来了天赋和魔力。

菲利克斯在各个方面都是这位前马竞核心的完美替代者，他在本菲卡的同样位置上发挥了巨大的作用——上个赛季在本菲卡贡献14个进球和9次助攻。

凭借他对比赛不可思议的理解，传球的敏锐观察力，冷静的射门和创造力，这位葡萄牙国脚有潜力在这个位置带来比格里兹曼更大的魔力。

奥布拉克说：“我们还处于季前赛阶段，但很明显他是一个非常有天赋的球员。”菲利克斯在这个夏天表现出色，最引人注目的是在马竞2:1战胜C罗领衔的尤文图斯的比赛中梅开二度。

“有了这样的天赋，他可以成长为一名十分出色的球员。”

“我相信这是适合他的地方，在西蒙尼的带领下，他会有很大的进步，会学到很多东西。”

“毫无疑问，他是一个伟大的天才，如果他能像他开始时那样坚持下去，如果他刻苦训练，保持他所展现的水平，毫无疑问，他会成为一个世界级的球员。”

菲利克斯转投马竞的主要问题是，像西蒙尼这样的防守型教练能否让他发挥出最好的水平。

“切洛”有一长串他在俱乐部执教期间未能成功执教的攻击手名单，盖尔森·马丁斯和托马斯·勒玛尔是最新加入到名单中，其他包括杰克逊·马丁内斯、卢西亚诺·维耶托、劳尔·希门尼斯和维托洛。

本周末西班牙新赛季即将开始，费利克斯面临的挑战是不能加入这个名单之中。

他还面临的挑战是，要和拉达梅尔·法尔考、迭戈·科斯塔)和格里兹曼一样，在西蒙尼的带领下在马德里竞技大红大紫，还要像在“切洛”之前来到马德里竞技的迭戈·弗兰、塞尔吉奥·阿奎罗和费尔南多·托雷斯等传奇前锋一样出色。

弗兰自己这样评价这位19岁的球员：“如果他谦虚，尊重，并且能够倾听，他能成为会给我们带来很多谈资的球员。”

“他拥有光明的未来。”

这个未来并不一定包括成为“新C罗”，但是，如果他能发挥其潜力，就一定能达到C罗不朽的足坛地位。