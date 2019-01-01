菲利佩闭口不谈自己：内马尔回巴萨是重磅炸弹

这名巴西后卫对他的同胞的转会传闻很感兴趣，但他拒绝谈论自己与加泰罗尼亚巨人的联系。

内马尔回到巴塞罗那将是一个“重大的炸弹”，菲利佩·路易斯说，而有人猜测诺坎普豪门非常青睐巴西人的天分。

2017年夏天，一笔破纪录的2.22亿欧元(1.95亿英镑/ 2.6亿美元)的交易将一名南美球星从加泰罗尼亚带走。

在摆脱梅西和苏亚雷斯等球星的阴影后，内马尔选择在巴黎圣日耳曼球场接受新的挑战。

他在法国做出了巨大的贡献，但人们认为他并没有带来人们所期待的那种影响——冠军联赛的荣誉被证明是非常有限的。

这名27岁的球员现在正在寻找另一个转会机会，他很有可能回到西甲。

皇马重新燃起了对他的兴趣，而他转会巴塞罗那的可能性也在讨论之中。

同为巴西国脚的路易斯对不断增加的传闻很感兴趣，他告诉马卡:“我不知道这是否真的可能，但这将是一个重大的炸弹，对他们来说是一个伟大的签约。”

路易斯可能会在下个赛季和内马尔并肩作战。

他是另一个被与夏季转会诺坎普联系在一起的球员。

这位经验丰富的后卫现在已经33岁了，但是巴萨希望从马德里竞技那里得到阿尔巴的替代。

路易斯知道这其中的联系，但他声称还没有决定自己的未来。

他补充道:“我会成为内马尔的队友吗?在哪里?为了国家队?

“现在，说真的，我说过我的未来要到美洲杯之后才能解决。任何事情都有可能发生。

“至于内马尔，我只希望他能再次享受他的足球。他经历了职业生涯中的艰难时刻，但他是一名伟大的球员，我们非常想念他。”

内马尔在美洲杯前意外受伤，被排除在巴西2019年美洲杯的参赛名单之外。

在他缺席的情况下，桑巴军团在他们的头两场比赛中拿到了4分。

他们将在周六对阵秘鲁争夺A组的头名。