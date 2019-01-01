菲利佩：如果梅西配不上金球奖 那我太懂足球

在一次坦率的采访中，巴西人将自己的名誉置于支持俱乐部和国家队竞争对手的危险之中。

马德里竞技后卫菲利佩发表了关于2018年金球奖的观点，坚称梅西应该战胜卢卡·莫德里奇获得金球奖。

克罗地亚人夺得了欧冠冠军并在世界杯中打进决赛，而C罗和格里兹曼在该奖项的评选中分列第二和第三。

捧起科帕奖杯姆巴佩凭借在巴黎圣日耳曼的出色表现和赢得世界杯的成绩排名第四，这意味着梅西只能屈居第五。

然而，尽管在西甲效力于巴萨的直接竞争对手，菲利佩相信阿根廷人在2018年的表现——事实上他职业生涯的大部分时间的表现——应该让他登上领奖台。

“当我上场的时候，我的任务就是不让对手做任何事，不管是梅西还是其他球员，”巴西人在接受采访时说。

“但这么多年后，我看到了一个不断重塑自我的人——他以前踢的是边路，现在他踢的是中场。”

“突然间，我听说他不配获得金球奖，因为他在2018年的赛季表现不佳？”

“他赢得了西甲冠军，赢得了国王杯，他是欧洲的最佳射手，并提供了大量的助攻。”

“任何认为梅西不配金球奖的人，都没有看到我所看到的。要么是那种情况，要么就是我对足球一无所知。”

马竞目前在积分榜上仅落后红蓝军团5分，33岁的后卫清楚地知道自己的言论不会赢得任何崇拜者，但他并不在意，因为他觉得自己只是在陈述事实。

“他是巴塞罗那最好的球员。”他补充道，“他能进球，但如果他没有进球，他会送出助攻或者发起导致进球的进攻——过去10年他都是这么做的。”

“我和他在球场上的竞争是无止境的，但在球场外，我对他的钦佩也是无限的。”

“他是阿根廷人，在竞争对手的俱乐部踢球，我知道我不会因为称赞他而赢得任何崇拜者。但我只是真诚地这么认为而已。”