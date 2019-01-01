菲利佩不只是戈丁的替代：我想要书写自己的故事

从波尔图以2000万欧元签下的马德里竞技的新中卫并不打算追随乌拉圭人的脚步。

新援菲利佩并不担心填补戈登在马德里竞技的空缺。

戈丁已经与国际米兰签署了一份为期三年的合同，结束了在西班牙首都9年的逗留。在这9年里，他获得了西甲冠军和两次欧冠决赛的出场机会，尽管床单军团在这两次决赛中都输给了皇马。

从波尔图以2000万欧元(2260万美元/1800万英镑)的菲利佩和西班牙俱乐部签订了一项为期三年的合同。外界普遍预计他是马竞队长戈丁的替代者。

这名后卫在从科林蒂安加盟波尔图后，带领波尔图获得了两项冠军。

菲利佩在波尔图效力期间一直都是主力球员，在他效力波尔图的三个赛季里，每个赛季他至少出场44次。

但这位30岁的巴西后卫并没有感受到追随俱乐部现存巨星脚步的压力，相反，他希望在一家有望在下赛季再次争夺冠军的俱乐部留下自己的印记。

“戈丁就是戈丁，他是一个伟大的球员，他创造了一个伟大的故事，”菲利佩在转会后谈到两届欧联杯冠军时说道。

“我来这里是为了书写我的故事。我想扮演一个伟大的角色，我知道俱乐部的规模很大。”

“我真的很想融入球队。我对这个赛季有很高的期望。”

马竞面临着非常重要的重建工作，卢卡斯·埃尔南德斯加盟了拜仁慕尼黑，老将右后卫胡安弗兰也离开了，前锋安东尼·格里兹曼早已宣布他打算离开，而左后卫菲利佩·路易斯也希望离开。

西班牙中场罗德里即将转会曼城，英超冠军已经支付了他的解约金，但马科斯·略伦特已经从皇马转会而来。

该俱乐部上赛季在西甲联赛中排名第二，落后于冠军巴塞罗那，但领先于竞争对手皇家马德里。

在2017-18赛季赢得欧联杯冠军后，马德里竞技在今年的欧冠淘汰赛中晋级，但由于C罗在第二回合的帽子戏法而输给了尤文图斯。