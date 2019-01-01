获得西班牙国籍 巴萨神童法蒂将为国家队效力

这名16岁的边锋已经拿到了西班牙护照，并将加入斗牛士U17世界杯阵容。

巴塞罗那神童安苏·法蒂在被西班牙内政部授予西班牙国籍后，已经获准为西班牙国家队效力。

法蒂出生在几内亚比绍，但在6岁时移居西班牙，居住满10年后的他现在有资格成为在该国的公民。

他也可以代表葡萄牙，因为几内亚比绍是葡萄牙的前领土，在取得葡萄牙国籍方面也已作出特别安排。

但当他加入西班牙国籍后，这位16岁的球员立即被列入了西班牙U17世界杯的大名单中，并有可能参加10月26日开始的巴西世界杯的决赛。

这个年龄段的西班牙主教练大卫·戈多已经谈到将法蒂纳入他的阵容。”

“我知道他想为西班牙踢球。”戈多说。

他说：“我们都同意这一点，并且相信局面能够得到解决。”

“我们的初步名单将于9月25日提交给国际足联，我希望法蒂也在其中。”

“我们知道他有可能代表几内亚比绍出战，但是我们希望他能够为西班牙效力。”

如果入选决赛阵容，这名少年届时将年满17岁。尽管他还年轻，但人们相信他将在新赛季初巴萨的进攻中发挥关键作用。

这位年轻的球星很快就登上了顶峰，他在2019年7月才与俱乐部签订了他的第一份职业合同，到9月，他已经完成了个人第一场欧冠比赛，这是F组对阵多特蒙德的关键一役。

在这段重要的日子里，他还为巴尔韦德所在的球队在西甲联赛中效力，成为自1941年以来为俱乐部效力的最年轻的球员，甚至在开球较晚的比赛中还需要父母的允许才能上场。

本赛季初的巴萨没有梅西，所以只能依靠新援格里兹曼来提供进球和进攻天赋，苏亚雷斯也因伤缺阵。

但是在8月25日对阵皇家贝蒂斯的比赛中，法蒂上演了他在西甲的处子秀。在随后的联赛中，他在对阵奥萨苏纳的比赛中打入了他在西甲联赛中的第一个进球，成为了为巴塞罗那进球的最年轻球员，然后在对阵瓦伦西亚的比赛中又攻入一球，并在随后的一周帮助球队首次首发出场。

这是一个旋风般的几个月，除了这些俱乐部层面上的成就，他还有一些决定要在国际舞台上做出。所有的迹象都表明他最终会成为西班牙国家队的一员，但是直到他在国家队的比赛中出场之前，还有其他的选择在等待着他。

考虑到他的天赋，西班牙很可能很快就会得到他的支持，从各方面来看，这样的选择也很适合这位球员。