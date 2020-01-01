莱诺：阿尔特塔在清理埃梅里治下阿森纳的混乱

枪手门将表示，在新教练的带领下，酋长球场的心态发生了改变，球队再次取得了积极的进步。

莱诺承认，在埃梅里管理阿森纳的最后阶段，队内变得有点“混乱”，但在阿尔特塔来到之后，清理了混乱并再次建立前进的动力。

2019年11月，酋长球场对教练席进行了调整，阿尔特塔最终接替了同为西班牙教练的埃梅里。

其他球队

前枪手队长被认为自从执掌帅位后就给人们带来了乐观的理由，尽管球队取得的胜利仍然不多。

莱诺承认，在新教练的带领下，北伦敦的情绪已经发生了变化，由于有了更清晰的信息，人们的心态也发生了变化。

这位德国门将在接受记者采访时谈到了阿尔特塔的影响:“他在这么短的时间内就产生了巨大的影响，你可以看到我们比赛的强度。还有球队的结构和球场外的心态。”

“在那之前，我不想说一团糟，有点让人困惑，每个人都在做不同的事情，我们不是一个团队——在更衣室里不是，在球场上不是，你可以看到这一点。”

“我认为米克尔完全改变情况了。他来的第一天，他没有过多地谈论战术，他谈论的是我们在更衣室里的表现，当我们去到比赛时，我们必须更专业，更像一个团队。”

“我认为这不仅仅是他从瓜迪奥拉那里学到的，当你和所有和他一起工作的人交谈时，他们会说他是一个非常聪明的家伙，知道如何提高球员的战术。”

“现在我们不需要谈论英超冠军，因为曼城，尤其是利物浦，他们太强大了。说实话，我们不得不说他们是在另一个层面上。”

英超联赛冠军的争夺对阿森纳来说还有很长的路要走，阿尔特塔的球队目前在积分榜上排名第十。

他们与第四名还有10分的差距，看起来欧联杯的成功将为他们在2020-21赛季重返欧洲冠军联赛提供最现实的路径。