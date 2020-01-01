莱诺：阿尔特塔不应对状态不佳负责 根本问题在于球员

阿森纳门将莱诺明确指出了球队目前的问题，他认为一切根源在于球员而非主帅。

阿森纳门将雷诺对他的球队目前的状态做出了严厉的评价，认为这支北伦敦豪门缺乏纪律，态度和自信。

枪手在周三1-1战平南安普顿，结束了联赛三连败。

不过阿森纳目前仍然只排名联赛第15名，在本赛季的前13场联赛中仅积14分，这是他们自1974-75赛季以来的最低分数。

其他球队

在米克尔·阿尔特塔的执教下，球队的纪律一直以来都是一个大问题，自从前曼城助教在2019年节礼日执教阿森纳以来，加布里埃尔在对阵圣徒的比赛中被红牌罚下，而在此期间，枪手一共吃到了7张红牌，比目前任何英超球队都要多。

雷诺为阿尔特塔进行了辩护，表示自己和队友们应该为球队目前的处境负责。

“压力对阿尔特塔而言根本不是问题，在目前的情况下，教练是需要承担最少责任的人。”雷诺告诉德国天空电视台。

“如果你看看我们在球场上奔跑的方式，那么球员是唯一应该被受责备的人，我必须实话实说指出这一点。”

“我们的球员吃到了红牌，犯了错误，丢掉了位置。这些事情我们已经明确地提到过一千次了。最后，球员们还缺乏专注。”

“主教练在更衣室里不是一个问题，没有人针对批评他。我们需要的是去批评自己，球员们知道自己应该对目前的情况负责任。”

“事实上，我们确实有实力，但突然之间就中断了。但没人能把所有责任推给一个人。”

枪手在最近的9场英超联赛中只赢了一场，雷诺表示自家俱乐部状态下降有很多原因。

“我们的态度不好，缺乏纪律，也没有自信。这里有很多因素在起作用。”德国人补充道。

“我们在内部已经非常明确地指出了这个问题，所有人都同意，我们必须尽快改变这一切。”

阿森纳将在周末凌晨前往古迪逊公园球场挑战埃弗顿，太妃糖目前排名英超第5，比阿森纳的积分多出了9分。

在客战安切洛蒂的球队之后，阿森纳将坐镇主场迎来联赛杯的比赛，而他们的对手将是阿尔特塔的前东家曼城。