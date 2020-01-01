莱诺：阿利松是英超最佳门将 这一点毫无疑问

在这位阿森纳门神看来，利物浦球星阿利松就是当今英超乃至足坛最出色的门将。

阿森纳门将伯恩德·莱诺表示利物浦门将阿利松是英超最佳门将。

自从两年前巴西人以破纪录的6500万英镑从罗马转会到安菲尔德之后，这位巴西人在安菲尔德的表现给人们留下了深刻的印象。

在2018年欧冠决赛中惨败后，阿里松接替了洛里斯·卡里乌的位置，成功帮助利物浦改善了球队的防守。尤尔根·克洛普的球队本赛季在29场联赛中只丢了21个球。

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当被问及谁是英超最好的门将时，莱诺毫不迟疑地表示：“对我来说很清楚，这是阿利松。”德国人表示。“他什么都很擅长，他在球场上的数据也很好看。”

“他为利物浦踢了很多重要的比赛，对我来说，他是目前最好的门将。利物浦本赛季在英超联赛中是失球最少的球队，而阿利松是这一成绩背后的主要功臣。”

今年3月，利物浦在欧冠联赛中不敌马德里竞技而被淘汰，这让人们想起了怀念巴西人在场的日子。

替补门将阿德里安在本赛季早些时候的表现令人钦佩，但在对阵马竞的比赛中，他令人难以置信的糟糕表现直接导致了自家球队在主场以3-2落败并被淘汰出局。

阿利松似乎已经在很大程度上超越了同为英超联赛最佳门将之一的巴西同胞埃德松。现在，和曼纽尔·诺伊尔、扬·奥布拉克和特尔施特根一样，很多人认为阿利松是世界最佳门将。

红军传奇布鲁斯·格罗贝拉也同意这一观点。他在本月初接受《利物浦回声报》采访时表示:“阿利松是当今世界上最好的门将。我一直在观察门将，我能找出哪里出了问题，但他是一个神奇的一号门将。”

“除了我和一些像佩佩·雷纳这样的人，我们还没有一个像阿利松那样能够控制自己区域的门将。”