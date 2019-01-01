莱诺因拇指受伤退出德国国家队 乌尔里奇补上

这位27岁的门将拇指受伤，已经退出了对阵白俄罗斯和爱沙尼亚的比赛。

门将贝纳德·莱诺因伤退出了德国对白俄罗斯和爱沙尼亚的2020年欧洲杯预选赛，取而代之的是斯文·乌尔里奇。

27岁的莱诺在周三的欧联杯决赛中以4-1负于切尔西的比赛中坐在阿森纳的替补席上，但是他的拇指韧带受伤已经困扰了他好几个星期。

“我知道贝恩德已经疼了好几个星期了，他的拇指被夹板固定住了，所以我们在即将到来的国际比赛中不能让他上场，”德国守门员教练安德烈亚斯·科普说。

这位门将自2017年12月以来就没有出现在德国队的首发阵容中，队长曼努埃尔·诺伊尔仍然是门将位置的第一选择，而马克-安德烈·特尔施特根和凯文·特拉普正在争夺替补席。

由于巴塞罗那门将特尔施特根的受伤，莱诺和诺伊尔、特拉普一起被征召入选了6月8日和6月11日的比赛，但他的退出意味着拜仁慕尼黑门将斯文·乌尔里奇第一次入选了国家队。

乌尔里奇曾在赛季末接替了诺伊尔在拜仁的位置，当时诺伊尔正与肌肉受伤作斗争。乌尔里奇在德甲出场9次，帮助巴伐利亚球队获得了7个联赛冠军，科普克相信他将是莱诺的一个很好的替代者。

“斯文值得这次征召，”他补充道。“当这个赛季需要他的时候，他就在那里，并在拜仁表现出色，这是一个伟大的品质。”

在德国队主教练勒夫缺席的情况下，科普克将在接下来的比赛中担任索尔格的助手。

在经历了一场事故后，勒夫的医生告诉他要休息几周，这意味着他将错过前往鲍里索夫的旅行以及在美因茨与爱沙尼亚的比赛。

“我现在感觉很好，但我必须在接下来的四周休息一下。”这位教练本周在德国足球协会的网站上说。

“我和我的教练组保持着密切的联系，我们将在两场比赛前后保持密切的联系。索格、科普克和比埃尔霍夫在一起有很多经验，我们将一起克服这短暂的分开。”