莱比锡：维尔纳没因转会而分心 俱乐部不会降价出售

RB莱比锡主帅和CEO证实，球队不会降价出售维尔纳，球员也没因转会传闻而分心。

RB莱比锡主帅朱利安·内格尔斯曼表示，人们对维尔纳未来的种种猜测并没有让他分心。

根据媒体的报道，欧洲很多俱乐部都对维尔纳很有兴趣，这位德国国脚近些年来已经成长为欧洲赛场上最高产的前锋之一。

在过去的4个赛季中，他在其中的三个赛季都打进了20粒进球以上，截至目前，他在2019-20赛季的单赛季进球数量已经达到了24粒。

其他球队

拜仁慕尼黑、切尔西和曼联都被报道称对这位德国前锋很感兴趣，不过英超领头羊利物浦被认为是他最可能的下一站。

维尔纳在接受媒体采访时曾暗示自己愿意加盟利物浦，他承认自己对能与克洛普的球队联系在一起感到非常自豪。

据报道，维尔纳曾在去年夏天接近加盟拜仁，但巴伐利亚巨人并没有提出一份正式报价，于是他与RB莱比锡签下了一份包含6000万欧元买断条款的新合同。

这样的猜测有时会分散球员的注意力，并影响他们在球场上的表现，但维尔纳似乎并没有出现这样的迹象。这位前斯图加特前锋在周六5:0大胜美因茨的比赛中上演了帽子戏法，帮助红牛超越门兴格拉德巴，重回德甲第三的位置。

当被问到自己的爱将维尔纳在转会传闻缠身时的心理状态时，内格尔斯曼坚持认为24岁的德国国脚仍然完全专注于RB莱比锡。

“他的情绪很好，感觉很好，训练也很好。”纳格尔斯曼告诉《体育图片报》。“我没有感觉到他身上背负着很大的压力，但他是一个年轻的家伙，肯定会和妻子坐在家里，考虑他是否应该留下来，或者转会离开。”

“当转会问题到来时，你总会变得有些心不在焉，对我来说，这和我在执教霍芬海姆时的感觉没什么不同，关键是我是否准备要离开了。这一点在锋线球员身上表现得尤其明显，这可能会让他们遭遇进球荒。”

除了主帅，RB莱比锡的CEO明茨拉夫也谈到了维尔纳的转会问题，他强调球队不会降价出售这位球队的王牌，尽管在新型冠状病毒疫情的影响下，所有球队的财政都遭遇了不同程度的打击。

“我们不会降价卖掉维尔纳，他和俱乐部的合同还有两年多，对于并非即将进入合同年的球员，我们是不会选择降价出售的。”

“我想强调的是，如果我们便宜卖掉维尔纳，能够找到他的替代者吗？我们现在占据着主动，所以我们一丁点都不担心。”