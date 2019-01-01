莱比锡为维尔纳开出离谱合同，大幅涨薪并附带10队解约金

德甲劲旅RB莱比锡已经向球队头牌维尔纳提供了一份诚意十足的续约合同，不仅大幅度提高了他的年薪，还愿意在合同中加入一条对10队有效的续约合同。

根据德国知名媒体《图片报》的最新报道，德甲劲旅RB莱比锡已经向球队核心蒂莫·维尔纳提供了一份续约合同。值得一提的是，这份合同中可能包括了一份针对巴塞罗那、皇家马德里、曼城、巴黎圣日耳曼、尤文图斯以及拜仁慕尼黑等豪门的解约金条款。

如果双方能够成功续约，这位德国国脚的年薪将达到目前的两倍，由现有的310万欧元上涨到600万欧元，同时合同中还将包括针对上述俱乐部的7000万欧元解约金条款。

现年22岁的维尔纳绝对是欧洲最有前途的年轻前锋之一，身高181cm的他虽然技术一般，但却拥有着极为优秀的速度、跑位、射术、前插反越位以及门前感觉等能力。即使是对比与自己有些相似的传奇射手欧文，也丝毫不落下风，更是在身体素质、持球能力以及头球方面更胜一筹。截至目前，维尔纳已经在18场德甲比赛中为球队贡献了11球2助攻，仅从数据上来看，这一成绩甚至优于拜仁射手莱万，仅次于本赛季异军突起的帕科与卢卡·约维奇。

RB莱比锡为维尔纳提供的这份合同可谓诚意十足，如果维尔纳再次选择拒绝，那么鉴于他的现有合同将在2020年到期，这家德甲球队可能会选择在今夏将其出售。除了上述提到的诸多豪门，米兰双雄、阿森纳

如果维尔纳选择接受球队的安排，那么这可能意味着这位德国天才将会再留在RB莱比锡一个赛季，2020年再决定自己的未来。