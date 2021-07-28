莱昂-贝利父亲：维拉正在与勒沃库森谈判 但他也可能留队

这名边锋被传将转会到英超联赛，他现在的合同只剩两年

莱昂-贝利的继父克雷格-巴特勒证实维拉正在寻求签下这名勒沃库森球星。

据报道，维拉已将贝利视作今夏的引援目标，夏季转会窗至今，维拉已经从诺维奇签下了布恩迪亚，并从国米免签得到老将阿什利-扬。

巴特勒现在证实维拉正在和勒沃库森就贝利的潜在交易进行接触，贝利目前与药厂还有2年合同在身。

有报道称勒沃库森可能以3000万欧元的价格出售贝利，当被问到维拉与贝利之间的传闻时，巴特勒告诉《图片报》：“俱乐部正在进行谈判。”

巴特勒随后表示这位23岁的边锋还吸引到其他英超球队的关注，但他补充称贝利仍很有可能在新赛季留队。

他说道：“英超有多支球队对他感兴趣，我们正在考虑各个选项。做出正确的选择很重要，因此我们目前还没有决定是否在今夏转会，还是以后再转会。”

“贝利在勒沃库森有家的感觉，只有每个人都满意的情况下，转会才会发生。”

贝利在2017年1月从根克转会加盟勒沃库森，当时他的转会费为2000万欧元，自那以后，他就成长为德甲联赛最激动人心的年轻边锋。

这位牙买加国脚至今已为药厂出场156次，贡献39球26助。上赛季他打进15球，帮助勒沃库森拿到德甲第六的好成绩，并杀入欧联杯32强。

此前，贝利曾与曼联和切尔西传出过绯闻，另外也有消息称巴黎圣日耳曼在关注他的动态。