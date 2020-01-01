莱昂纳多：姆巴佩没被宠坏 他和内马尔让巴黎快乐

这位天才因为在最近的一场联赛中被替换下场而受到批评，但是俱乐部的体育总监表扬了他。

巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多为“可爱的”姆巴佩辩护，称球迷们应该为他的存在而“快乐”。

这位21岁的前锋在2月1日对阵蒙彼利埃的比赛中被替换下场后，与主教练托马斯·图赫尔发生了口角，他的态度在一些方面受到了质疑。

莱昂纳多承认姆巴佩的行为不太理想，但他说，那些说他被宠坏了的说法大错特错。

其他球队

“我听说了一些关于姆巴佩的事情，关于他的个性。”他在周日巴黎圣日耳曼4-2战胜里昂后告诉Canal+。

“这让我感到不舒服。如果一个球员离开场地，和教练谈话，好吧……他有错。我们会讨论并解决这个问题。”

“但要说他是个被宠坏的孩子，我是不会接受的。因为他是一个可爱的，非常忠诚的人，一个了不起的球员。”

这位前巴西国脚随后问在场的记者，他们认为世界排名前五的球员是谁。他们的答案是莱昂内尔·梅西、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、姆巴佩、内马尔和穆罕默德·萨拉赫。

莱昂纳多回应道：“前四名中，有一位35岁，另一位32岁，另外两位分别是28岁和21岁。”

“这两个和我们在一起。让我们快乐。我是一个快乐的体育总监。我们应该利用这一点。”

“这是足球的乐趣。我们必须停止讨论这些问题。”

巴黎圣日耳曼将在欧冠十六强中对阵多特蒙德，这是一场他们渴望获胜的比赛。

有一种看法认为，他们被法国联赛的实力所拖累，而莱昂纳多认为拥有一支健康的球队对他们在今年的欧洲顶级俱乐部比赛中取得成功至关重要。

“我们说这支球队还没有准备好，法甲还没有达到这个水平。”他补充道。

“有人说俱乐部不知道如何管理自己的球星。我想知道为什么？因为我们有权利时不时地开心一下。球队以12分的领先优势排名第一。”

“我们有一支不可思议的球队。我们最好的球员都很健康。为什么我们每次都要担心十六强的到来呢？为什么我们要强调？对阵多特蒙德不是生死攸关的问题。”

“我们只是在踢一场欧洲冠军联赛。我认为球队已经准备好了。如果我们赢了，那很好。否则，太糟糕了，巴黎圣日耳曼将继续成长。我们必须摆脱这里。”