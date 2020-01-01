莱昂纳多：卡瓦尼已要求离队 没收到匹配报价

这名乌拉圭国脚可能会离开王子公园，因为法甲冠军不确定他在法国的未来。

卡瓦尼已经要求离开巴黎圣日耳曼，俱乐部的体育主管莱昂纳多透露，俱乐部已经拒绝了马德里竞技的报价。

这名乌拉圭国脚长期以来一直被传将从法甲冠军转会到西班牙首都，但现在他已经正式寻求结束在法国的效力生涯。

这名前锋本赛季一直在与伤病作斗争，收获的机会有限，在王子公园度过了六年半的时光后，他考虑了自己的未来。

在周日巴黎圣日尔曼战胜洛里昂之后，莱昂纳多承认卡瓦尼的未来是不确定的，但是在他们拒绝了马德里竞技的报价之后，任何报价都必须与俱乐部的估价相匹配。

“我们总是对卡瓦尼说同样的话。”他说：“我们希望他能留在俱乐部。今天，他要求离开。我们正在研究情况。”

“我们收到了马德里竞技的邀请。我们没有一个配得上球员身价的报价。（但是）我不确定卡瓦尼二月份还会在这里。”

“今天，没有什么好说的。但他提出了离开的建议。我们从来没有想过要卖掉他。”

“我们会在接下来的日子里看到结果，但是我们会听取卡瓦尼的意见，因为我们尊重他。现在他的合同快到期了，一切都更清楚了。”

莱昂纳多承认，虽然有一些选择来弥补这名32岁球员的潜在离开，但不会仓促决定这名球员的未来。

“我们的球员可以在任何地方踢球。”他补充道：“有很多选择。（但是）像卡瓦尼这样的球员是很难被取代的。我们必须清楚地作出决定。”

“就像我说的，我们从未想过（出售他），但我们在倾听。最重要的是平衡每个人的欲望。”

“你也不能影响其他成员。我们（和卡瓦尼）说话总是很平和。我们谈论的是我们之间六年半的故事，而不是一个星期。我们之间有很多尊重。”