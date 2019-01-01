莱昂纳多：内马尔没有被大巴黎踢出大名单

这名巴西国脚继续与转会传闻联系在一起，但是球队总监说他正在从伤病中恢复过来。

巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多否认了内马尔因为想离开俱乐部而被除名的报道。

这位巴西球星今年夏天一直试图离开法甲豪门，据报道巴塞罗那和皇家马德里都在争夺他的加盟。

莱昂纳多上周表示，有关内马尔可能退出的谈判已经取得进展，但坚称没有达成任何协议。

与此同时，巴黎圣日耳曼的球迷们在法甲首场对阵尼姆的比赛中表达了他们对内马尔的愤怒，他们高呼“混帐儿子”，并高举横幅，告诉这位27岁的球员“滚出去”。

内马尔没有参加比赛，也没有和队友一起训练，这引发了他被球队除名的报道。

但是莱昂纳多坚持说，他一直在努力从伤病中恢复过来，而正是伤病让他错过了今年夏天在巴西进行的美洲杯的比赛。

“这是错误的。他还没有被球队开除。”他告诉RMC。“他正在进行一项个人定制的康复计划。他是巴黎圣日耳曼的球员，他在巴黎的合同还有三年，我们不能忘记这一点。”

“我们必须分析一切，在他再次上场之前，我们必须修正一切。”

“事情很简单，内马尔在赛季初接受了几位伟大的医生和外科医生的观察，他在第五跖骨的骨折已完全愈合。内马尔的伤完全痊愈了。”

这位49岁的高管补充说，法国队仍然不确定内马尔是否会在目前的转会窗口中留下或离开，但是他认为球迷们在周日对他的辱骂反应过度了。

他说：“正如你们今天所知道的那样，人们在讨论他的未来，但是没有取得任何进展。

”内马尔犯了错误。我不了解他。随着时间的流逝，我开始了解他。说实话，我认为他是一个有着良好背景的好孩子。在球场上，他是一个了不起的球员。”

巴黎圣日尔曼将在周日造访雷恩时再次投入法甲的战斗。