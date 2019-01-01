莱昂纳多：内马尔可以离开psg 但巴萨没有报价

这位体育主管承认法国豪门愿意就转会问题进行谈判，但是他说目前还没有收到任何报价。

巴黎圣日耳曼体育主管莱昂纳多表示，内马尔已获准离开俱乐部，但他表示，尽管与巴塞罗那进行了“表面上”的谈判，但俱乐部并未提出任何报价。

今年夏天，内马尔在巴黎圣日耳曼的未来一直受到质疑，有报道称他想回到他的前东家巴塞罗那，而皇马也被联系在一起。

巴萨主席何塞普·马里亚·巴托梅乌上周表示，巴西国脚想要离开法甲冠军，但是他否认了球队购买他的可能性，因为“巴黎圣日耳曼不希望他离开”。

但是莱昂纳多现在透露，如果一家俱乐部开出的价格与他们的报价相匹配，法国冠军球队愿意让他离开。

“内马尔可以离开巴黎圣日耳曼，如果有一个让每个人满意的报价。”莱昂纳多告诉《巴黎人报》：“但到目前为止，我们不知道是否有人想买他，或者以什么价格买。所有这些都不是一天完成的，这是肯定的。每个人都清楚内马尔想离开，但在足球场上，你今天说的是一回事，明天又是另一回事。很神奇，就是这样。我们也和他的随从谈过。每个人都知道一切。所有参与者的立场都是明确的。但今天有一件事是明确的:他与我们还有三年的合同，由于我们没有收到报价，所以我们不能讨论任何事情。”

他补充道:“巴黎圣日耳曼希望依靠那些想留下并创造辉煌的球员。我们不需要那些为了俱乐部而留在这里的球员。”

尽管莱昂纳多证实了他与巴萨就一笔潜在的交易进行了非正式的谈判，但是他说目前还没有关于这名27岁球员的报价。

“我们没有收到任何报价。但我们确实(与巴塞罗那)有过非常浅薄的接触。他们说他们想买，但我们不是卖家。(巴托梅乌)是这么说的，但我们没有看到巴塞罗那真的处于买方地位。”

莱昂纳多发表这番言论的同一天，巴黎圣日尔曼宣布他们将对周一缺席训练的巴西前锋采取行动，尽管他的父亲说俱乐部已经同意推迟归队。

在回应老内马尔的说法时，莱昂纳多说:“他不是来这里训练的。他必须到达，但他没有到达。但他知道他必须在那里。我们将研究需要采取的措施，就像我们对所有员工所做的那样。他向学院和赞助商做出了承诺，但这些都不是与俱乐部商定的日期。然而，他的最后一场比赛是在6月6日。假期一直到7月8日，他都没有来。”

当被问及内马尔何时会报到接受训练时，莱昂纳多说:“我不知道。我所知道的唯一一件事是，他没有在预定的7月8日那天到那里去。”