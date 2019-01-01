莱昂纳多：不敢保证姆巴佩在巴黎的未来

法国冠军球队的体育主管不愿就俱乐部能否签下这名年轻前锋的新合同做出任何承诺。

据体育总监莱昂纳多说，姆巴佩是巴黎圣日耳曼的“优先考虑对象”，尽管巴西人不相信他有任何能力向俱乐部球迷保证他们的年轻球星会留下。

今年夏天，姆巴佩在俱乐部的未来一直是争论的焦点。

这位20岁的球员在夏天早些时候火上浇油，声称他可能正在寻找一个“新项目”，从那时起他就一直与皇马保持着联系。

西班牙豪门整个夏天都在重建模式中，已经引进了埃登·阿扎尔这样的球员，但是俱乐部对内马尔的兴趣有所降温，他们希望在未来引进姆巴佩。

巴黎圣日耳曼试图通过声称姆巴佩“200%”仍然是俱乐部下赛季的一部分来打消人们对他的兴趣，这名前锋暗示会留下，因为俱乐部发布了他们为即将到来的赛季准备的球衣。

莱昂纳多称这名年轻球员“非常重要”，同时表示姆巴佩已经恢复了良好的训练状态。

“毫无疑问，他是我们的首要任务。姆巴佩在这里，他对俱乐部非常重要，这是毫无疑问的。当训练在周一重新开始时，他带着一种出色的态度——脸上挂着灿烂的微笑。一如既往。他很有魅力，粉丝们都很喜欢他。有一个像他这样的球员在球队里是很重要的——一个年轻，总是快乐和微笑的球员。”

但是当被问及如何留住他们的年轻球星时，巴西人不愿意做出任何承诺。

“我从不做出承诺，有两个原因。”他说：“首先，因为我不是对俱乐部发生的每件事负责的人，其次，我不想在没有确定是否能兑现承诺的情况下就把它们抛到空中。我只对现实感兴趣，对我们今天肯定知道的事情感兴趣。”

姆巴佩上赛季在法甲联赛中攻入33粒进球，最终成为法甲最佳射手，比里尔的佩佩多出11球。在过去的一年里，他已经被证明是世界上最具攻击力的球员之一，并帮助法国队在俄罗斯世界杯上夺冠。