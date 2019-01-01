莱斯遭“群狼环饲” 铁锤名宿称曼市双雄皆有此意
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关于莱斯转会的传闻已经不是第一次被提起了，这位中后卫在今年初选择退出爱尔兰国家队，转而投入了索斯盖特的三狮军团。
之前有消息称曼联已经准备好一份大额报价，并且取得了一些进展，但科蒂怀疑红魔并不是唯一一家对莱斯感兴趣的顶级俱乐部。
这位前铁锤帮射手告诉TalkSPORT：“我很欣赏出任中后卫的莱斯，我认为他最后会成为一名中后卫。”
“这就是你们要买的人。你们要买一个控制性中场，但你们也是在买一个可以在四后卫阵型中出任中后卫的球员。所以你们要得到的是一位十分十分顶级的球员。”
“我敢肯定曼联想买他，曼城也想买他，虽然他们已经有了罗德里。”
“当然，别忘了，他是切尔西球迷。或许有朝一日他们的转会禁令解除了，他们也会看中莱斯的。”
“有很多很多球队在12月都会对莱斯有兴趣的，但我希望他留在西汉姆。帮助他们赢得一个杯赛冠军，或者进军欧洲赛场。”
除了西汉姆名宿，科蒂同时也是前英格兰国脚。他对目前效力于卫冕冠军曼城的19岁小将福登产生了浓厚兴趣。
科蒂继续说道：“我已经被福登折服了。他太惊人了，是一位如此优秀的年轻球员。”
“如果你只是坐在替补席上，人们会说他跟随一队训练，但这与上场比赛的意义完全不同。”
“你必须获得上场时间和经验，他必须参与比赛。这对他来说是一个很重要的赛季，但他还没能上场。”
“如果我是福登，我会每周都去敲门，表示我希望踢球，如果你们不能满足，我希望租借出去。”