莱斯遭“群狼环饲” 铁锤名宿称曼市双雄皆有此意

托尼-科蒂相信，英格兰国脚的精彩表现必将吸引包括曼市双雄在内的英超各大豪门注意。

关于莱斯转会的传闻已经不是第一次被提起了，这位中后卫在今年初选择退出爱尔兰国家队，转而投入了索斯盖特的三狮军团。

之前有消息称曼联已经准备好一份大额报价，并且取得了一些进展，但科蒂怀疑红魔并不是唯一一家对莱斯感兴趣的顶级俱乐部。

这位前铁锤帮射手告诉TalkSPORT：“我很欣赏出任中后卫的莱斯，我认为他最后会成为一名中后卫。”

“这就是你们要买的人。你们要买一个控制性中场，但你们也是在买一个可以在四后卫阵型中出任中后卫的球员。所以你们要得到的是一位十分十分顶级的球员。”

“我敢肯定曼联想买他，曼城也想买他，虽然他们已经有了罗德里。”

“当然，别忘了，他是切尔西球迷。或许有朝一日他们的转会禁令解除了，他们也会看中莱斯的。”

“有很多很多球队在12月都会对莱斯有兴趣的，但我希望他留在西汉姆。帮助他们赢得一个杯赛冠军，或者进军欧洲赛场。”

除了西汉姆名宿，科蒂同时也是前英格兰国脚。他对目前效力于卫冕冠军曼城的19岁小将福登产生了浓厚兴趣。

科蒂继续说道：“我已经被福登折服了。他太惊人了，是一位如此优秀的年轻球员。”

“如果你只是坐在替补席上，人们会说他跟随一队训练，但这与上场比赛的意义完全不同。”

“你必须获得上场时间和经验，他必须参与比赛。这对他来说是一个很重要的赛季，但他还没能上场。”

“如果我是福登，我会每周都去敲门，表示我希望踢球，如果你们不能满足，我希望租借出去。”