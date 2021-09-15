莱斯科特：曼城1亿英镑买格里利什绝对不亏 他能带球队夺欧冠

这位前曼城后卫相信球队对凯恩的失败追求不会让瓜迪奥拉的球队在本赛季付出代价

莱斯科特相信格里利什将证明他1亿英镑的转会费是合理的，他将带领曼城获得欧冠冠军。

莱斯科特相信曼城对凯恩的失败追求不会妨碍瓜迪奥拉的球队在本赛季赢得国内和欧洲的荣誉。

今年8月，格里利什从阿斯顿维拉转会到曼城，成为史上身价最高的英国球员，但曼城未能继续签下凯恩，托特纳姆拒绝与英超冠军就这位英格兰队长进行谈判。

曾随曼城赢得两座英超冠军的莱斯科特告诉够力足球：”我想他会喜欢在曼城踢球的。我认为他想要那种额外的压力，那种他将面临的关注，以及为他设定的现实目标。他会拥抱顶级俱乐部所带来的一切。“

“他知道他必须在进球和助攻方面继续做出贡献，但重要的是我们得知道这并不全是他的责任。我们不应该分析格里利什整个赛季的个人表现，而是球队的表现。这就是他加入的原因，为了赢得冠军，为大奖杯而竞争。”

“所以当我们回顾过去的时候，让我们看看杰克是多少支赢得奖杯的队伍中的一员。如果他在曼城赢得了欧冠冠军，那么首先这证明了他去曼城的决定是正确的，其次这意味着转会费将是花得值得的。”

“他是个自信的小伙子，但并不傲慢。他很有感染力，每个人都有对比赛的热情，他想做得更好。你可以看出他很在乎。”

“我会把他和菲尔-福登这样的球员相比，他们有着同样的心态。他们只想踢足球，只想脚下控着皮球。杰克意识到自己有巨大的能力，这意味着他有压力去影响比赛的结果。”

“老实说，他可能是那种没有准备好接受这个国家对他的爱的人。在欧洲杯中，你可以看到他是英格兰球迷最喜欢的球员之一，但现在他去了曼城，一切都将改变！”

“我认为现在并不是每个英格兰球迷都渴望看到他踢好比赛。他知道这一点，他知道情况会改变，但我认为他会喜欢这种新的挑战。”

谈及曼城没有签下凯恩，莱斯科特表示：“我不认为一定要得到凯恩，听着，他绝对能提升球队实力，因为他是世界级的球员，就像罗纳尔多那样，但我不认为一切都取决于他。”

“曼城显然意识到他们需要一名前锋，于是格里利什来了。但是说到必须要得到一个九号球员，我认为这是不正确的说法。”

“当你回顾上个赛季，曼城只差一场比赛就能统治国内联赛并赢得欧冠冠军，而他们在这个基础上引进了格里利什，所以他们并不是一支糟糕的球队！”

“它们绝对和以前一样强大。是的，阿圭罗离开了，但球队引进了格里利什。而瓜帅在过去18个月左右采取的战术风格，意味着对具体位置的强调较少。他想要‘前锋’球员，而不是边锋和中锋。”

“他意识到他们在每一场比赛中都有很多控球权，所以他们需要的是能在狭窄区域控球，能看到传球，能串联，在需要时能在前场过人的球员。”

“杰克当然符合这种描述，当你把他加入到现在曼城的阵容中时，球队看起来和前几年一样强大，甚至更强。”

“就欧冠而言，曼城永远是夺冠热门之一，但这可能是一段时间以来他们第一次不是最大热门。”

“我认为切尔西今年的热度可能超过曼城，因为上个赛季切尔西击败了曼城夺冠，还有巴黎圣日耳曼然，看看他们——拥有梅西、内马尔和姆巴佩应该会让你成为夺冠的热门，不是吗？”