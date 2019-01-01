莱斯特城有意法甲过人王 勒芒新星倍感荣幸

纽卡斯尔联和莱斯特城，以及苏格兰冠军凯尔特人，都与这名中场球员联系在一起。

勒芒新星史蒂芬·迪亚拉承认，在将自己确立为法国足坛最令人兴奋的年轻天才之一后，有报道称英超对他有兴趣，这让他感到很荣幸。

这名21岁的球员在上赛季被租借到他现在的俱乐部期间给人留下了深刻的印象，这使他在雷恩度过了一段艰苦的时光后，与勒芒签下了一份为期三年的永久合同。

迪亚拉上赛季帮助球队升级到法甲，他的良好状态一直延续到本赛季，他发现自己是联赛中最好的盘带者之一，过人成功率高达73%。

据报道，莱斯特城和纽卡斯尔都对这名年轻球员很感兴趣，而苏格兰冠军凯尔特人也对这名年轻球员感兴趣，但是迪亚拉希望在一月的转会窗口到来之前保持冷静，集中精力。

“我还年轻，最重要的是踢球，”这位科特迪瓦天才告诉够力足球：“我的目标是踢尽可能多的比赛。很高兴知道有几家俱乐部追随你，但是今年冬天离开勒芒？我不知道。我需要专注于我的赛季。我来看看发生了什么，我们拭目以待。”

对迪亚拉感兴趣的人无疑会密切关注他，但只有时间才能告诉我们现在是否是押注在这个年轻球员身上的合适时机。这个年轻球员的职业生涯中经历了很多困难。

随着他在雷恩的日子不如意，迪亚拉似乎在与勒芒的合作中找到了自己发展的最佳水平——在他的头脑中继续发展而不让他的注意力动摇是非常重要的。

“我的职业生涯有起有落，但我很快适应了法甲。”迪亚拉补充说：“当我在雷恩的时候，我并没有踢出高水平的比赛，我的状态有些下降。但在勒芒，当我被租借时，一切都开始朝着正确的方向发展。

“我必须在很多方面取得进步，尤其是在效率方面——这是我最大的关注点。我必须做更多的工作，在我的最后一击上下功夫。今天的情况很好，但还不够好。”

迪亚拉希望在周三晚上法甲冠军巴黎圣日耳曼的比赛中为勒芒出场。