莱斯特城向警方举报针对乔杜里的种族歧视行为

这名22岁的球员在蓝狐1-2输给利物浦的比赛中对穆罕默德·萨拉赫进行了凶猛的铲球，之后他就成为了社交媒体上的攻击目标。

莱斯特城周六在英超联赛与利物浦的比赛后，向警方举报了针对22岁中场球员哈姆扎·乔杜里的种族歧视行为。

乔杜里是孟加拉和加勒比混血儿，他在社交媒体上遭到辱骂，此前他曾对利物浦球星穆罕默德·萨拉赫作出一次粗野的铲球。

莱斯特城的一名发言人说：“我们对这些言论感到震惊，俱乐部已经向警方和社交媒体平台举报了这些言论。歧视行为在足球和社会中都没有立足之地，我们将采取最强有力的行动来对付那些对此负责的人。”

萨拉赫被替换下场后，米尔纳在最后时刻的点球帮助利物浦2-1取胜，利物浦在英超赛季初保持全胜。

这一事件激怒了红军主帅克洛普，他赞扬了乔杜里在蓝狐的发展，但并没有试图掩饰他对铲球的不满。莱斯特城主帅布伦丹·罗杰斯为他的球员辩护，他认为这是两名球员之间的激烈竞争。

“比赛的情绪，可能看起来比实际情况更糟。”罗杰斯说：“哈姆扎是个诚实的孩子。他会拦截，他很有侵略性，但我不认为他有任何恶意。”

最近，社交媒体上针对足球运动员的种族主义辱骂成为了人们关注的焦点，推特与英超俱乐部合作，试图保护球员免受歧视。

乔杜里在莱斯特城的处子秀是在两年前对阵利物浦的比赛中，那场比赛莱斯特城在联赛杯中以2-0获胜。自那以后，他已经为俱乐部出场30多次，本赛季到目前为止，作为罗杰斯阵容中的常客，他给人留下了深刻的印象。

乔杜里是目前英格兰足球前四级别联赛中为数不多的亚裔英国人之一，曾多次代表英格兰21岁以下青年队参赛，并在2018年土伦杯中夺冠。