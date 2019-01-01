莱斯特城功勋加盟德比郡 奇迹冠军永镌其名

德比郡从莱斯特城租借签下安迪·金。

英冠德比郡在冬季转会窗最后一天扩大了他们的中场阵容，他们从英超莱斯特城租借安迪·金到本赛季末。

安迪·金在2004年就加入了莱斯特城青年队，三年后，他首次代表一队出战，迄今为止代表莱斯特城在所有比赛中出场379次。

他是在2015-16赛季莱斯特城惊天夺冠的成员之一，尽管在克劳德·普埃尔的手下，他已经没什么机会了。

上赛季下半赛季被租借到斯旺西的金本赛季只在莱斯特城踢过一场比赛，他在足总杯第三轮意外输给纽波特的比赛中替补出场。

德比郡主帅兰帕德强调这位代表威尔士出场过50次的28岁球球员仍然有很多机会。

他在德比郡的网站上表示:“我们很高兴欢迎安迪·金在本赛季余下的时间里来到德比郡。”

“他是一名才华横溢、经验丰富的中场球员，曾在英超联赛和英冠前列取得巨大成功。”

“我相信他会在本赛季余下的时间里对球队产生积极的影响。”

但是另一名威尔士国脚中场乔·莱德利经双方同意解除合同后离开了普莱德公园球场。

这位32岁的球员的合同将在赛季结束时到期，本赛季他只出场了4次。

德比郡在一份声明中写道:“莱德利在周四晚上11点转会截止日期前签署了结束他在普莱德公园的时间的协议。”