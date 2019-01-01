莱斯特创俱乐部连胜纪录 继续紧追榜首利物浦

在周日战胜阿斯顿维拉之后，蓝狐仍然排在积分榜的第二位，落后联赛领头羊8分。

莱斯特城在周日击败了阿斯顿维拉，取得了球队在英超联赛历史上最好的连胜记录。

杰米·瓦尔迪在上下半场各进一球，联通伊希纳乔和埃文斯的的两粒入球帮助莱斯特4-1击败迪安·史密斯的球队，取得了他们本赛季的第12场联赛胜利。

这场胜利使他们领先第三名曼城6分，而利物浦战胜伯恩茅斯的结果确保了第一和第二的差距继续保持在8分。

前锋瓦尔迪在这八场获胜的比赛中都有进球，成为自2015年第一个连续获得11粒进球的球员。

这名32岁的球员是第二位不止一次在连续8场比赛中都保持进球的球员，瓦尔迪和曼联的范尼都有2次这样的纪录。

在布伦丹·罗杰斯执教期间，瓦尔迪的进球数比其他任何球员都要多8个，自今年3月初主教练上任以来，这位前锋已经攻入25球。

这位莱斯特主帅在这一打破记录的表现后对他的球员们赞不绝口。

“我认为他们太棒了，对俱乐部来说这是历史性的一天，他们的表现证明了这一点。”罗杰斯说。

“这确实意味着一些特别的东西，把球队载入了莱斯特城的史册。”

“我们必须为之努力，这是一场艰苦的比赛，我们踢得很有质量，也充满了渴望。一个辉煌的胜利。”

“我们打得很好，我们打了一段时间的菱形中场，这对我们很有效。”

“如果我们有一个更好的最后一脚传球，我们可能会多进一两个球。维拉在半场结束前得到了一些鼓励，但是我们必须保持冷静，继续做我们正在做的事情。”

“我们今天进了各种各样的球，并一直坚持到最后，努力保持进球。”

在10月1-2输给联赛领头羊安菲尔德后，俱乐部的胜利一直持续到现在，而那场失利也是莱斯特继前一个月输给老特拉福德后的第二场失利。