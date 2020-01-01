莱因克尔针对足总杯赛事重赛规则提出建议

这位三狮军团的传奇人物认为足总杯在两队第一次交手后出现平局就必须重赛的安排，表明了这一赛事的的年代感。

前英格兰国家队队员加里·莱因克尔呼吁在足总杯比赛中放弃重赛，以给小球队更大的晋级机会，同时缓解赛程的拥挤。

莱因克尔曾在1991年随托特纳姆热刺捧杯，他在周三观看了曼联和狼队在足总杯第三轮的重赛后，在社交媒体上提出了这个建议。

在本月早些时候的一场没有进球的平局之后，双方按规则改日重赛。由于红魔中场胡安·马塔的精彩进球，两队在重赛后分出了胜负。

然而胜利的喜悦却被替补上场的拉什福德的受伤所破坏，曼联前锋现在是否能出战即将到来的与英超领头羊利物浦的比赛中已形成了很大的怀疑。

球员的受伤和两场比赛的平淡无奇让莱因克尔认为足总杯应该考虑一个重大的改变。

莱因克尔在推特上写道：“有一点争议，但我会放弃足总杯比赛中的重赛规则。只有90分钟，没有加时赛，如果平局就罚点球。”

“这是很久以前的规定了。改变将给小球队更大的机会通过。我们是唯一还有这个规则的国家。这只是我的一个想法。”

在质疑重赛意义的同时，红魔的年轻后卫布兰登·威廉姆斯再一次给人们留下了深刻印象的机会。

莱因克尔在推特上说：“我越看布兰登·威廉姆斯的比赛，就越喜欢我所看到的。又一个令人兴奋的年轻英国天才。”

莱因克尔不太喜欢的一个方面是，狼队的一个手球被判无效。

莱因克尔在推特上写道：“狼队进球无效。新的手球规则是完全荒谬的，而VAR的存在更是加剧了这种荒谬，因为VAR别无选择，只能鸡蛋里挑骨头。”

曼联在重赛后以1-0险胜，这意味着他们将在下一轮将面对沃特福德或者特拉米尔。由于场地积水，这两支队伍的重赛被推迟到下周进行。