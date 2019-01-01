莱因克尔：说曼联吸引力不再的话“很蠢”

这位前英格兰前锋驳斥了关于老特拉福德不再有同样的吸引力来吸引大牌球星的说法。

加里·莱因克尔否认了曼联缺乏他们曾经拥有的吸引力的说法，尽管老特拉福德错过了许多大牌球星的转会窗口。

来自莱斯特城的哈利·马奎尔和水晶宫的万-比萨卡的到来极大地加强了曼联的防线，但他们上赛季需要的中场力量并没有实现，他们也没有在前锋卢卡库转会国米后替换他。

曼联执行副主席艾德·伍德沃德再次因为他的转会交易而受到抨击，然而莱因克尔暗示曼联作为英格兰足球豪门之一的地位将保持不变，即使他们不能在索尔斯克亚的带领下回到具有挑战性的状态。

莱因克尔在接受够力足球采访时表示:“说曼联已经不是过去的样子是愚蠢的，毫无疑问，他们仍然是一家优秀的足球俱乐部。足球是周期性的。没有人能永远年复一年地赢得联赛冠军，这是一件好事，因为我们都想看到新的冠军和新的故事，但曼联对任何球员来说都是一个巨大的吸引力，我们在本周看到了这一点，来自莱斯特城的哈利·马奎尔将前往那里。

“利物浦是一个优秀的足球俱乐部，但是他们已经有30年没有获得过英超冠军了，所以我们是不是说他们已经不再像以前那样强大了?他们是欧洲冠军，他们是一家很棒的俱乐部，他们现在有一支很棒的球队，所以足球不是黑白分明的。

“我的老东家托特纳姆热刺已经很长时间没有赢得过一项重要的奖杯了，但他们仍然是一家优秀的俱乐部，仅仅因为我们看到曼联在弗格森退役后经历了一段过渡期，并且在招募球员方面犯了一些错误，这并不意味着你不再是一家优秀的足球俱乐部。”

莱因克尔支持曼联今年夏天在转会市场上改变策略的举动，因为他们已经把注意力转向年轻的本土球员，并避开了明星球员的巨额转会。

最近几周，保罗·迪巴拉、布鲁诺·费尔南德斯和加雷斯·贝尔都被传有可能转会到老特拉福德，但莱因克尔表示，尽管一些球迷在赛季前表示悲观，但索尔斯克亚需要时间来重塑俱乐部的形象。

他补充道:“他们已经把他们的政策稍微转向年轻的英国球员，这可能是在艰难的几年后签下球星的正确途径。我能看到曼联在本赛季缩小差距。他们显然不会像曼城和利物浦那样争夺冠军，但这一切都是为了接近前两名。他们的工作正在进行中，让我们看看几个月后的进展。这是索尔斯克亚第一个完整的赛季，他们已经签下了一些很好的防守球员，他们只需要做一些事情来适应，这个赛季他们可能会给一些人带来惊喜。”