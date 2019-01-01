莱因克尔：热刺不会找到比波切蒂诺更好的主帅

这位前热刺球员坚信俱乐部找不到比阿根廷人更好的人选。

前托特纳姆和英格兰前锋加里·莱因克尔表示，在阿根廷人毛里西奥·波切蒂诺被解职后，热刺找不到比他更好的教练了。

热刺在周二的一份俱乐部声明中证实了波切蒂诺和他的教练组成员佩雷斯、达戈斯蒂诺和希门尼斯的离开。

此前，托特纳姆热刺在2019-20赛季开局惨淡，前12场英超联赛只赢了3场，在欧冠主场以耻辱地以2-7输给拜仁慕尼黑。

尽管波切蒂诺在北伦敦的五年半时间里没能赢得一座奖杯，但在他带领热刺连续四次杀入英超前四，并在上赛季的欧冠打进决赛，因此他的地位依然很高。

莱因克尔在推特上表示，俱乐部解雇阿根廷人是个大错误，他们很难找到一个能做得更好的教练。

“波切蒂诺已经被热刺解雇了。”莱因克尔写道：“多年来，他帮助俱乐部取得了巨大的成功。祝你们好运，找到更好的替代者……不存在的。”

只有蒂姆·舍伍德在托特纳姆热刺有更好的胜率，波切蒂诺在他的比赛中有55.9%的胜率，而舍伍德有59.1%。

热刺很有希望在本周任命一名新主帅，有消息证实穆里尼奥是一个强有力的候选人。

热刺和穆里尼奥的谈判仍在进行中，但有积极的迹象表明，他们可能会与这位三次英超冠军得主达成协议。