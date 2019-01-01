莱因克尔：我喜欢拉什福德 质疑他的黑子都被打脸了

加里·莱因克尔称赞马库斯·拉什福德是一名“令人难以置信的年轻天才”——他承认自己从未理解人们对这位英格兰前锋射门的批评。

21岁的拉什福德在穆里尼奥去年12月被解雇后，在临时主教练索尔斯克亚的带领下状态非常好。

在此期间，英格兰前锋在10场比赛中攻入6球，并被评为英超一月最佳球员。

曼联的状态也非常好，最近的一场比赛3:0战胜了苦苦挣扎的富勒姆，在最近的11场比赛中，曼联只有一场没赢。

英国BT体育节目主持人莱因克尔在接受《talkSPORT》独家专访时强调，曼联青训营的产品对俱乐部的长期计划至关重要。

他说:“优秀的年轻球员永远是关键。马库斯是个极具天赋的年轻人。”

“我喜欢他踢球的方式。我从来没有理解过他在门前看起来不冷静这一胡扯。”

“我总觉得他是那种截然相反的人。”

“人们看到他错失了几次机会，然后突然之间他就不是一个天生的终结者。”

“我不知道他们是从哪里学来的，因为我喜欢他射门的方式。”

莱因克尔认为，拉什福德对自己的完全自信是他快速发展的最大因素。

他补充道:“很明显，他会在比赛中不断学习和进步，但是他也有一些优秀的特点。”

“他速度很快，信心十足，有很强的球感，而且他很谦虚。”

“当他还是个18岁的孩子的时候，他毫不犹豫地拿起球，主罚角球和任意球。”

“在我看来，这表明了一名球员对自己的能力非常自信，而不是在球门前犹豫。”