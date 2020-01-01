莱因克尔：凯恩想走可以理解 他不应因诚实而被批评

这位前热刺前锋为英格兰队长辩护，此前凯恩出人意料地承认了自己可能会因追求冠军而离开北北伦敦。

加里·莱因克尔表示，在热刺前锋哈里·凯恩承认自己可能会因追求冠军而离开热刺后，人们不应该因为他的“诚实”而批评他。

自2012-13赛季进入一线队以来，凯恩一直效力于热刺。在这7年中，这位英格兰队长帮助球队逐渐稳定住了联赛前四的位置，并在上赛季进入了欧冠决赛。

这名26岁的球员在278场比赛中打进181球，成为了欧洲足坛最具杀伤力的中锋之一。

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尽管如此，他却没能给热刺带来任何冠军奖杯方面的成。在这种情况下，凯恩开始暗示自己可能会因为追求奖杯而选择离开。

在本周早些时候，凯恩与前中场球员杰米·雷德克纳普在Instagram上的进行了一次快速问答，

凯恩坚称如果有一天自己觉得热刺不再“朝着正确的方向前进”，他不会害怕就此离开。

莱因克尔称这名英格兰国脚的转会立场是“可以理解的”，同时他也表示自己相信，从现在的情况来看，穆里尼奥的球队想要挑战英超冠军还有很长的路要走。

“这是可以理解的，”这位前热刺前锋告诉《TalkSPORT》。“他是一名顶级球员，他是世界足坛最伟大的前锋之一，而热刺近期的战绩肯定会让他有些沮丧。”

“在这种情况下依旧选择坚守并不容易，我们已经在阿森纳身上看到过这一幕，当你建一座新球场时，它会拖慢你的发展，而热刺也陷入了同样的境地。”

“他只是很诚实，不是吗？他说如果他们不能继续赢得胜利，自己就会选择离开。每个球员都想在他们的职业生涯中赢得冠军，就拿我自己来说，我实际上自己也没赢得过几座冠军奖杯。”

“你试想一下，像哈里·凯恩这样的球员在他的整个职业生涯中没有赢得任何东西，那将是不可想象的。”

“你不能因为他有那种观点就去批评他，他在这家俱乐部已经呆了很长时间，他很聪明。”

“他也许会选择留下，热刺也能够继续进步，但实际上，你可以看到，他们还差4-5名顶级球员才能去挑战冠军。”

曼联被认为是凯恩下一个可能的目的地，而皇马据报道也在考虑在夏天为他提交一份报价，齐达内希望加强他在伯纳乌的进攻能力。莱因克尔认为巴萨也是凯恩不错的下一站，他们的主力中锋苏亚雷斯已经进入了职业生涯末期。

“如果他选择离开热刺，我认为凯恩不会缺少选择，他可能会前往国外踢球，不过这一切都取决于他自己。”

“现在，会有很多球员会对出国踢球感到不舒服。但在我效力巴萨的时候，有很多球员都会前往其他联赛踢球，比如意大利。一般来说，想要成功的人并不介意去其他联赛积累经验，而那些不追求成功的人可能会为了几英镑而选择留在英超，所以你需要成为那种想要体验其他国家文化的球员。”

“凯恩需要好好掂量掂量。很明显，很多英格兰球队也都希望得到他。你可以看看曼城，阿奎罗已经32岁了，曼联也急需一名中锋。”

“不过你也可以考虑下巴萨，苏亚雷斯遭遇了腿伤，他的年纪也大了，所以他们也需要引进一位新中锋，谁知道呢。除此之外，皇马也是个不错的选择，本泽马也不再年轻了。”

“每个转会期都会有1-2家顶级球队在寻找新前锋，而前锋恰恰是比赛中最重要的一部分。”