莱万计划在与狼堡的比赛后接受腹股沟手术

德甲的头号射手有望在德国冬歇后重返赛场，这意味着他不会错过任何一场比赛。

罗伯特·莱万多夫斯基将在周六拜仁与沃尔夫斯堡的比赛后接受腹股沟手术。

这名前锋将可以在安联球场参加德甲冬歇期前的最后一场比赛。

临时主教练汉西·弗利克表示，莱万多夫斯基将在1月19日与柏林赫塔队的比赛前接受手术，并能完全康复。

“罗伯特将在周六比赛后接受腹股沟手术，”弗利克周五告诉记者。“我们不想浪费任何时间。我们得看看恢复过程如何。”

“在我们目前的情况下，我们很高兴他可以上场。他的修养时间应该是10到14天。”

莱万多夫斯基本赛季上半段已经打进了30个进球，其中19个是在德甲的16场比赛中打进的。

弗利克对波兰国脚可以上场感到欣慰，因为拜仁可能只有11名一线队球员可以参加沃尔夫斯堡的比赛。

由于长期缺阵的聚勒可能要到四月份才会复出，而卢卡斯·埃尔南德斯和金斯利·科曼都缺席了比赛，本周末蒂亚戈·阿尔坎塔拉的禁赛对拜仁的单薄阵容又是一个打击。

弗利克至少希望阿拉巴能上场，尽管他在对弗莱堡的比赛中受伤了。

“我们有11名健康的一线队球员，外加5名年轻球员。”他说。

“大卫在弗莱堡的比赛中脚踝被踢了一下。他今天(星期五)单独训练，但是他明天应该可以上场。”

到目前为止，莱万多夫斯基在联赛中已经打进19球，继续保持追逐与盖德·穆勒在1971-72赛季德甲联赛中创造的40个进球的记录。

拜仁在对沃尔夫斯堡的比赛前排名第三，落后莱比锡和门兴格拉德巴赫前四分。

弗利克希望他的年轻球员们能够在需要的时候再次面对挑战，18岁的新秀乔舒亚·泽克齐在周三对弗赖堡的比赛中替补出场，攻入制胜一球。

拜仁本可能在德甲卫冕战中丢掉更多分数，但这名少年在伤停补时阶段用他的第一次触球赢得了比赛。