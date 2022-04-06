莱万真的可能在今夏离开拜仁 去巴萨、巴黎或者曼联吗？

在拜仁慕尼黑的亚马逊纪录片中，最透露球队内部的一幕并没有发生在训练场上或更衣室里。

它发生在俱乐部总部的一间办公室里，体育总监萨利哈米季奇、首席执行官卡恩和技术总监马尔科-内普正在讨论莱万多夫斯基的合同。

"我们想延长它，"萨利哈米季奇在《拜仁俱乐部——传奇背后》纪录片中说。"但现在是关于合同的长度，因为我们有规定，我们只给31岁以上的球员提供一年的合同。”

"因此，在这种情况下，它并不那么容易。"

这句话现在看来，和去年11月该纪录片发布时一样正确。

莱万目前的合同只剩下一年多的时间，但他和续约的距离仍然遥远。

西班牙媒体《每日体育报》上个月甚至报道说，这位前锋已经同意在今年夏天加盟巴塞罗那，据说巴萨已经答应给他一份四年的合同，并将为签下他而向拜仁支付高达6000万欧元的转会费。

然而，在不考虑巴萨是否真的有能力拿出这样的方案的情况下，够力足球了解到，莱万多夫斯基还没有对他的未来做出任何决定。

事实上，他的经纪人皮尼-扎哈维甚至还没有与拜仁就续约问题展开谈判。当然，这本身就引起了许多拜仁支持者的关注。

俱乐部传奇人物马特乌斯对于莱万的情况仍未得到解决感到愤怒，他认为拜仁正在搞砸整件事。

马特乌斯告诉《图片报》："如果你到现在还没有与莱万多夫斯基方面联系，我觉得这是不尊重人的，这在赫内斯或鲁梅尼格管理时期是不可想象的。”

"拜仁可以认为自己很幸运，因为莱万多夫斯基有这样一个伟大的性格，而且是一个完全的专业人士。”

"到现在还没有任何进展，这让我很惊讶。你不应该把一切都放在抽屉里，然后只是等待和观察。"

当然，情况拖得越久，双方就越有可能达不成协议。

迪巴拉即将离开尤文图斯就是一个完美的例子。当然，尤文图斯对续约迪巴拉犹豫不决是合理的，他近年来一直受到伤病和不稳定的困扰，导致最终无法达成协议。

然而，如果拜仁决定没有这位过去三年来世界足坛最可靠的射手球队会更好，那么这会更令人惊讶。

事实上，埃芬博格最近在T-Online上写道："如果拜仁不尝试延长莱万多夫斯基的合同，这将是俱乐部历史上最糟糕的决定。"

然而，拜仁继续坚持认为，虽然不急于续约，但他们仍然决心留住莱万多夫斯基。

俱乐部主席赫伯特-海纳甚至表示，他希望看到这位波兰国脚在安联球场结束自己的职业生涯，这就是为什么现在人们相信拜仁愿意打破他们对31岁以上球员的合同规定，将莱万多夫斯基留到2023年之后。

请记住，穆勒和诺伊尔处于完全相同的位置，这意味着拜仁更容易为他们三个非常受欢迎的球员改变政策，而不是只为一个人破例。

卡恩方面也表示，他对莱万多夫斯基的情况感到放松，声称俱乐部不会受到外部力量的压力。

不过，这并不是一个好兆头，当萨利哈米季奇最近说拜仁正在尽一切努力留住莱万多夫斯基，并排除了这位中锋在今年夏天离开的可能性时，这位球员回答说："这是我第一次听说这个消息。"

这表明波兰人对拜仁在这些谈判中的做法有些不满——或者说对拜仁缺乏谈判的做法有些不满。

不过，这种僵局肯定没有影响他的状态。

本赛季至今，他在各项赛事中出场38次，打进45球，并将波兰队带入了世界杯。

那么，他的价值在这个时候很难被夸大，但不难理解为什么拜仁可能不愿意为了留住莱万多夫斯基而将自己置于财务危险之中。

与其他许多俱乐部一样，拜仁也受到了新冠疫情造成的财政危机的严重打击。

拜仁在最近一个财政年度创造了6.439亿欧元的收入——这只比他们在2016-17年度的收入略高，这强调了虽然体育场终于重新开放，但银行余额将需要一些时间才能从这场疫情中恢复。

然而，自2020年以来，虽然收入下降，但球员工资继续攀升。

33岁的莱万多夫斯基在安联球场的年薪已经达到2500万欧元，所以继续加薪可能是拜仁无法承受的。

"我们必须看到，我们的团队质量和经济成分适合在一起，"萨利哈米季奇说道。"在经济上，这是一个困难的阶段，但我们正在努力走自己的路。"

这是否意味着在没有莱万多夫斯基的情况下继续前进，还有待观察，但现在，取代莱万多夫斯基看起来几乎是不可能的。

哈兰德将是明显的候选人，但多特蒙德的前锋看起来要去曼城。

那么，关于莱万多夫斯基的未来的猜测只会继续下去，这让马库斯-巴贝尔感到非常沮丧。

这位前拜仁后卫告诉德国天空体育："这种抱怨是令人讨厌的。有人说，俱乐部对他的认可不够，我不想再听到这样的话。”

"在过去的20年里，没有球员像莱万多夫斯基在拜仁得到那么多的热尼科。”

"比如说，托马斯-穆勒就没有把他的合同谈判搞得这么热闹。莱万多夫斯基的收入是2500万欧元，而且想要更多。没有其他拜仁球员能赚这么多。”

"他有几次想要转会离开，但拜仁站在他身边，因为他们非常看重他。

"所以，莱万应该有一点感激之情——而不仅仅是提要求。"

不过，值得注意的是，莱万多夫斯基并没有公开表达过离开的愿望，也没有直接批评过他现在的雇主。

当然，在私下里，他很可能正在考虑转会，但即使是这样，他也很可能得出结论，那就是留在原地是最好的选择。

毕竟，从经济角度来看，巴萨并不是唯一不可能在今年夏天签下他的大俱乐部。

然后，还有一个事实是，欧洲的许多精英俱乐部有其他优先事项。

正如已经提到的，曼城领导着对哈兰德的追逐，尤文图斯已经抢下了弗拉霍维奇，而皇家马德里则打算签下姆巴佩。

当然，后者可能会在巴黎圣日耳曼的锋线创造一个空缺，而且扎哈维与俱乐部高层关系密切，但据够力足球了解，法甲领头羊目前正在追求其他转会目标。

当然，曼联将在今年夏天寻找至少一名前锋，因为卡瓦尼将在合约到期后离开。

C罗是否会留下也仍然不清楚，尽管曼联有足够的资源来实现这一点，但他们现在不愿意再签下一个年迈的前锋，即使是像莱万多夫斯基这样高产的前锋。

如果朗尼克的球队无法获得下赛季的欧冠参赛资格，莱万是否会考虑转会到曼彻斯特，这也是非常值得怀疑的，因为现在看起来曼联确实很可能无缘欧冠。

那么，在这种情况下，莱万多夫斯基继续留在拜仁的可能性似乎要大得多，特别是如果俱乐部决定为他提供期限超过一年的合同。

在拜仁，莱万多夫斯基至少可以保证继续进球，并继续挑战主要荣誉。

正如前巴西队长卡福最近告诉够力足球的那样："他在一支伟大的球队中踢球，他在这支球队中踢得很好——所以他为什么要离开？"