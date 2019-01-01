莱万特烦恼 后卫涉嫌多项犯罪被警方扣留

莱万特的后卫托诺·加西亚目前被西班牙警方逮捕，并且不得保释。

莱万特的后卫托诺·加西亚已经被捕，目前被西班牙警方扣押，且“不得保释”。

这名29岁的球员是因敲诈和威胁等指控而被逮捕的7名嫌疑人之一。

据西班牙媒体的报道，加西亚涉嫌参与7项犯罪，包括属于犯罪集团、敲诈勒索、死亡威胁、伪造文件和洗钱。

其中五名嫌疑人已经出庭，另外两名嫌疑人已经被传唤。

该案件仍在调查中，法官裁定审判将保密。

特鲁埃尔的第三预审法官裁定所有7人都应面临监禁判决，这导致该球员的俱乐部发表声明，表达了他们的惊讶。

“鉴于司法程序是保密的，俱乐部将在不带任何偏见的情况下，对球员及其家人表示支持，”莱万特发表声明称。

“我们不知道导致侦查法官采取这种行动的情况。”

“在这个艰难的时刻，这名球员值得尊重，在被判有罪之前，他被假定无罪。”

“在有更多关于他被拘留的消息或事实之前，我们不会就这一情况发表更多公开声明。”

周三，托诺与莱万特签订了一份新合同。他签署了一份延长到2022-23赛季结束的合同。托诺在2014年加盟莱万特，之前效力于韦尔瓦、比利亚雷亚尔B队、卡斯特利翁和萨昆蒂诺，并为俱乐部出场102次。