莱万欢迎库蒂尼奥加盟：他能无缝对接

这位明星前锋谈到了即将成为他队友的库蒂尼奥。

罗伯特·莱万多夫斯基相信，在德甲冠军拜仁同意签下这位巴塞罗那的中场组织者后，菲利佩·库蒂尼奥将会无缝地过渡到拜仁慕尼黑。

库蒂尼奥将以租借的形式加盟拜仁，效力2019- 2020赛季。德国豪门和巴萨在周五确认已经达成协议。

随着里贝里和罗本的离开，以及哈梅斯·罗德里格斯回归皇马，拜仁迫切希望加强阵容。

佩里西奇在萨内遭遇伤病后加盟，而库蒂尼奥也准备在慕尼黑追随他的脚步。

“我不认为他需要太多的时间来适应我们的体系和理念。”莱万多夫斯基在拜仁2-2战平柏林赫塔的德甲首场比赛中梅开二度后对记者说：“我认为他是那种可以在没有很多问题的情况下稳定下来的球员。”

据报道，库蒂尼奥于2018年1月以1.6亿欧元(1.46亿英镑/ 1.775亿美元)的价格从利物浦转会至巴萨，此后他一直未能巩固自己在诺坎普的位置。

这名27岁的球员在联赛中打入5球，帮助巴萨在2018-19赛季保住了西甲的桂冠，而他在所有比赛中都打入11球。

在周五拜仁中场雷纳托·桑谢斯表达了他对缺少上场时间的不满后，这并不全是好消息。

桑谢斯——自2016年从本菲卡加盟以来一直在苦苦挣扎——在第85分钟入替托马斯·穆勒。

在两次不成功的尝试离开后，21岁的桑切斯表示:“我当然很失望，这是俱乐部第二次不让我离开，5分钟对我来说是不够的。”

当被问及桑切斯的评论时，拜仁主教练尼科·科瓦奇补充道:“我不能说什么，我没有和他谈过。”

这对拜仁来说并不容易，因为他们试图为他们的首场平局赎罪，他们的下一场联赛将在8月24日客场挑战沙尔克04。